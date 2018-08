Dan Bigu, noul director al sucursalei CNE Cernavoda

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informează acţionarii şi investitorii că începând cu data de 01 septembrie 2018,va ocupa funcţia de Director Sucursala CNE Cernavodă ca urmare a finalizarii concursului intern pentru ocuparea acestei funcţii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.Funcţia de Director Sucursala CNE Cernavoda este asigurată în permanenţă, potrivit prevederilor aplicabile în industrie de un expert în energie nucleară, din cadrul companiei.Dan Bigu este absolvent al Universitatii Politehnica Bucuresti, Facultatea de Energetica, Specializarea Centrale Nucleare si are o experienta de peste 30 in operare si productie de energie nucleara detind de-a lungul timpului functii de conducere la nivelul CNE Cernavoda si fiind recunoscut la nivel international ca expert in industria nucleara.Dan Bigu are, de asemenea, o bogată experienţă în management şi derularea proiectelor de investiţii.