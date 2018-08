Dan Capatos a ajuns la cutite cu Andreea Marin! Prezentatorul a rupt tacerea si a dezvaluit motivul pentru care s-au certat: “A intrat in platou, s-a impiedicat si a cazut...“

Dan Capatos a povestit la tv o experienţă de neuitat pe care a trăit-o şi din cauza căreia a ajuns la cuţite cu Andreea Marin. Prezentatorul s-a amuzat copios, amintindu-şi de un moment care a avut loc în urmă cu mai mulţi ani şi cum s-a supărat pe el “Zâna surprizelor“.

“Prezentam o emisiune de monden pe vremea aceea. A venit Andreea Marin la noi la platou şi noi am luat-o şi am filmat-o de când a venit,, până a intrat în platou, emisiunea în sine şi apoi la plecare, pentru că doreau şi colegii de la Observator să facă o ştire cu treaba asta.Doar că, în momentul în care Andreea a intrat în platou, ea s-a împiedicat şi a căzut. După acest eveniment, ea mi-a spus <<Dane, nu cumva să apară aşa ceva la televizor>>, iar eu mi-am dat cuvântul de onoare că nu o să se întâmple. S-a terminat emisiunea, am condus-o la maşină , iar apoi m-am întors în redacţie, nu o să uit niciodată, şi mă uit pe ecrane şi văd căzătura Andreei. M-am dus repede la colegi şi le-am spus că i-am promis că nu o să apară căzătura, iar ei mi-au replicat <<Las-o, că nu o să se supere că a căzut la fel ca în clipul lui Ştefan>>. Apoi a sunat-o toată lumea, dar nu a vrut să înţeleagă faptul că eu nu am avut nicio vină”, a povestit Dan Capatos.

Andreea Marin îşi doreşte un copil

Andreea Marin iubeşte şi se simte iubită, iar noul partener a reuşit să-i câştige încrederea şi să o facă să viseze la ziua în care va deveni din nou mămică. ”Zâna” a mărturisit că e pregătită pentru a avea un bebeluş cu noul iubit, însă că asta ţine numai de Dumnezeu, însă speră ca minunea să se întâmple cât mai curând. ”Fireşte, în alegerea mea contează în primul rând părerea copilului meu, pentru că sunt o mama responsabilă. Dacă am un copil fericit, de aici încolo începe şi fericirea mea şi nu înainte de asta. Poate să îmi placă cineva, dar dacă văd că nu am un copil mulţumit, nu pot să merg mai departe. Mi-aş dori (n.r. un copil), dar trebuie să vrea şi Dumnezeu. Lucrurile se întâmplă când vrea El. Noi ne dorim, cu toţii!", a declarat Andreea Marin.

