Dan Capatos la cutite cu Andreea Marin – Ce s-a intamplat intre cei doi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Capatos si Andreea Marin sunt in razboi! UN NOU RAZBOI IN SHOWBIZ! Dan Capatos si Andreea Marin, una dintre cele mai apreciate femei din televiziunea romaneasca, au ajuns la cutite dupa ce prezentatorul de la Antena 1 a relatat un moment care a avut loc in urma cu mai multi ani si care a aprins scanteia conflictului dintre cei doi. Jurnalistul in varsta de 44 de ani a dezvaluit motivul pentru care s-a certat cu Andreea Marin: “Prezentam o emisiune de monden pe vremea aceea. A venit Andreea Marin la noi la platou si noi am luat-o si am filmat-o de cand a venit, pana a intrat in platou, emisiunea in sine si apoi la plecare, pentru ca doreau si colegii de la Observator sa faca o stire cu treaba asta. Doar ca, in m ...