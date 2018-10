Dan Capatos, surprins de un mesaj pe care l-a primit in timp ce era in direct la TV. L-a citit imediat: “Mi s-a parut emotionant”

Dan Capatos s-a confruntat cu o situatie nemaiintalnita in cadrul late night show-ului pe care il modereaza la Antena 1. Cunoscutul prezentator s-a comportat ca un adevarat profesionist, dupa ce a primit un mesaj emotionant in cadrul emisiunii, transmisa in direct la TV. Atat colegii sai de platou, cat si telespectatorii au fost impresionati de gandurile pe care Dan Capatos le-a citit.

Dan Capatos, surprins de un mesaj pe care l-a primit in timp ce era in direct la TV

Dan Capatos a primit in cadrul editiei trecute de la “Xtra Night Show” un mesaj din partea unei fane, care prin randurile pe care i le-a scris, ea a reusit sa-l emotioneze pe indragitul moderator. Femeia i-a dezvaluiy ca se uita la emisiunile prezentate de el de cand avea varsta majoratului…. si, in ciuda faptului ca a fost sfatuita sa faca ceva mai educativ, ea a continuat traditia. In prezent, are 28 de ani si i-a marturisit lui Dan Capatos ca in acele clipe cand se uita la show-urile sale, are impresia ca se intalneste cu prieteni de-ai ei mai vechi. Tanara i-a promis prezentatorului ca o sa-i mai trimita un mesaj peste 10 ani.

“Am 28 de ani si ma uit la voi de cand aveam 18 ani. Mi-a spus cineva sa nu ma mai uit la Captos, ci sa ma uit la ceva educativ. Mi-am dat seama ca atunci cand ma uit la emisiune am senzatia ca ma intalnesc cu prietenii mei vechi. Multumesc pentru toate prostiile care m-au facut sa rad in toti ani acestia. Va mai scriu un mesaj peste alti 10 ani”, a scris fana care l-a surprins placut pe carismaticul prezentator.

Recent, tanara a devenit mamica si… i-a trimis lui Dan Capatos o poza cu bebelusul ei.

“Cand se uita ea la emisiune, copilul nu era. Mi s-a parut emotionant mesajul si cred ca i-a facut pacere ca i-am citit mesajul la TV”, a comentat Dan Capatos.

