Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, explica inghesuiala de la Londra: 'Aproape 5.000 de oameni au votat'

Mai multe imagini cu o secție de votare din Londra au devenit virale pe rețelele de socializare, după ce sute de oameni s-au prezentat pentru a-și exprima opțiunea la referendum. Dan Mihalache, ambasadorul României în Regatul Unit, a explicat că au fost luate toate măsurile pentru ca românii să poată vota în cele 19 secții deschise.

”A fost o singură secție de votare în care am avut o aglomerație. Eu am facut turul secțiilor de votare astăzi. Noi, ca ambasadă, am luat toate măsurile pentru ca votul să se desfășoare normal. Avem 19 secții de votare în UK. Până în acest moment, 4975 de oameni au votat pe teritoriul Marii Britanii.”, a spus Dan Mihalache la România TV.

