Dan Negru de la Antena 1 suparat pe Radu Mazare. Ce-i reproseaza acesta

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 îi reproșează, lui Radu Mazăre că, în timp ce românii aduc bani din străinătate, în România, el duce banii în Madagascar.Textul este însoțit de o imagine dintr-un aeroport unde cel mai des se aude expresia de bun rămas: ”Ne vedem de Paște”!”Ne vedem de Paști”. Am auzit de multe ori vorba asta azi-dimineața intr-un Otopeni ticsit de romani care se întorc la munca in stăinătate ! Diaspora românească e cel mai mare investitor, anul trecut a adus 2 miliarde de euro, bani fără de care România ar fi mai urâta și mai săracă! Eu am învățat la scoala ca suntem 22 milioane.Copiii mei învață ca am rămas 19! Cei mulți aduc bani in România pentru ca Mazăre sa-i ducă in Madagascar”.