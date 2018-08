Dan Negru rupe tacerea dupa mitingul Diasporei: "Prin PSD, PNL, USR, ALDE si alelalte sunt prea multi clovni buni doar de show-urile mele"

Dan Negru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania este impartita in doua. Dupa mitingul Diasporei care a degenerat in violente extreme si plangeri la Parchetul Militar, tensiunea din societate e din ce in ce mai mare. De aceasta controversa si scandalul iscat nu a scapat nici una dintre cele mai mari si longevive vedete ale Antenei 1. Dan Negru a fost luat la intrebari in scandalul momentului. Acesta nu s-a sfiit sa raspunda si sa le faca marturisiri complete internautilor. Pe contul sau de socializare, Negru a tinut sa lamureasca lucrurile legat de intrebarile care i se tot pun in ceea ce priveste preferintele sale vizavi de scena politica din Romania. “Am inbox plin de mesaje de genul: Cu cine tii, Negrule?’ / Esti cu noi sau cu ei?& ...