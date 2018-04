Dan Negru s-a saturat sa se spuna ca incaseaza 40.000 de euro pe luna, asa ca a spus adevarul despre salariul lui! A dat-o de gol inclusiv pe Andreea Esca

dan negru

Prezentatorul de televiziune Dan Negru a comentat pe marginea salariului pe care l-ar ]ncasa din televiziune.

Dan Negru, care este casatorit si are doi copii, este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de televiziune din Romania. A moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de mare priza la publicul telespectator.

Dan Negru, care nu apare niciodata in reclame de televiziune, a vorbit despre salariul sau intr-o postare pe care a facut-o pe pagina sa de pe un site de socializare.

Acesta afirma ca nu incaseaza 40.000 de euro, asa cum se speculeaza.

“Nu iau 40 mii de euro pe luna din tv asa cum zic azi ziarele. N-o face niciunul dintre noi pentru ca publicitatea nu suporta asa ceva, dar si pentru ca meseria mea, de “prezentator tv” a disparut. Ea exista doar ca sa justifice esecurile. Pe cat de mult se vorbeste despre rolul lui Mircea Radu in esecul “Ie Romanie”, pe atat de putin se vorbeste de rolul lui Cosmin Cernat in succesul “Exatlon”.

Am un job de acar Paun. Cand intr-un accident feroviar petrecut la Buzau au murit 66 de oameni a fost gasit un singur vinovat: Ioan Paun, un acar.

De Revelion, un ziarist mi-a spus ca nu va da stirea “Negru, lider de 18 ani”, dar ca are pregatita prima pagina pentru cand va fi

“Negru, prima data infrant de Revelion”.

Meserie de acar Paun in care nu castigam 40 mii/luna nici eu, nici Esca, nici Cabral si nici Raduleasca…”, a explicat Dan Negru, scriu cei de la libertatea.ro.

