Dan Petrescu, la prima conferinta de presa dupa revenirea la CFR Cluj: Iata ce-a declarat "Bursucul"

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se bucura ca s-a intors la CFR Cluj, precizand ca a suferit in vara anului trecut cand a plecat in China, la Guizhou Zhicheng, pentru ca nu a avut ocazia sa joace cu formatia ardeleana in cupele europene dupa ce a castigat titlul.