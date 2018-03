Dan Petrescu vrea ca la meciul CFR-ului cu CSM Poli Iasi sa se tina un moment de reculegere pentru Astori

Tehncianul Dan Petrescu a declarat, joi, că a cerut oficialilor de la CFR Cluj ca la meciul de vineri, cu CSM Poli Iaşi, din prima etapă a play-off-ului Ligii I, să se ţină un moment de reculegere pentru Davide Astori. ”Am plâns! Chiar dacă nu l-am cunoscut, recunosc, am plâns. Când am văzut spectatorii de la Genoa care au izbucnit în lacrimi, am început să plâng şi eu. L-am rugat pe preşedintele echipei să trimită un mesaj de condoleanţe Fiorentinei, iar mâine am cerut special să ţinem un moment de reculegere în memoria lui Astori. Vom purta şi banderole negre, va apărea o fotografie cu Davide Astori pe tabela de marcaj”, a spus Dan Petrescu, informează digisport.ro.

Davide Astori a murit săptămâna trecută, la vârsta de 31 de ani, la Udine, unde se afla cu Fiorentina pentru un meci din Serie A. În urma autopsiei s-a stabilit că jucătorul a murit din cauze naturale, având o problemă cardiacă. Astori a fost înmormântat joi, slujba având loc la basilica Santa Croce din Florenţa. Ziua de joi a fost una de doliu la Florenţa, iar la toate meciurile din această săptămână din Serie A, Serie B şi Serie C se va ţine un minut de reculegere, conform news.ro.