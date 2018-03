Dan Puric: "Ce se intampla azi este un atac direct. Pericolul este mai mare ca in Al Doilea Razboi Mondial. Acum ni se iau sufletele"

Dan Puric google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, Dan Puric a fost invitat la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea. Principalele declaratii ale lui Dan Puric: ”Fiinta nationala este creata tacit. Trebuie sa avem grija de ea. Ce se intampla azi este un atac direct. Pericolul este mai mare ca in Al Doilea Razboi Mondial. Acum ni se iau sufletele” Vezi si: Dan Puric: Se vrea distrugerea familiei, a Bisericii si acapararea totala a statului romanesc. Suntem o colonie, acum vor sa distruga structura ”Ce ne facem? Am vazut un pusti cu un ghiozdan care a ingenuncheat in fata catafalcului Majestatii Sale. Copilasul reprezinta calitatea de a fi roman. Este reprezentantul poporului. Cu cat el va contam ...