Dan Puric: „Stirile de la ora 5 sunt primul act de infestare a poporului roman pe care l-a facut PRO TV-ul. Invata-i pe oameni cu abjectii, cu crime. Distruge-le sistemul nervos. De asta avea nevoie tara?”

Dan Puric considera ca inventarea „Stirilor de la ora 5” de catre postul de televiziune Pro TV a fost un act „de infestare” al poporului roman. In urma cu cativa ani, mogulul Pro TV, Adrian Sarbu, a spus ca a inventat stirile de la ora 5 ca un „experiment” pe poporul roman.

Actorul considera ca telenovelele si alte emisiuni de „divertisment” au avut o influenta nefasta asupra romanilor.

„Televiziunile care au facut porcaria au schimbat receptorii.Da-i carbogazoase copilului la nastere si apoi la 8 ani da-i apa de izvor…Nu sunt in stare sa recunoasca o piesa ca lumea. Pai daca au aparut desene animate cu saruturi intre homosexuali si lesbiene…Si mai sunt platiti doctori, antropologi…Este un tesut, un intreg organism infestat.

In primul rand, poporul roman a fost stricat cu telenovele, apoi cu emisiunile cu prostituate, apoi alea cu securisti. S-a creat un glod in interior. Cinematografia noastra este de joasa calitate. Pentru asta s-a murit in puscarii? Ca sa vezi un caz social cu niste avorturi? Asta ai vazut tu in Romania, un spital jegos? Fellini a filmat toata saracia Italiei dupa razboi, dar era genial ca a filmat saracia, nu mizerabilitatea.

Stirile de la ora 5…sunt primul act de infestare pe care l-a facut PRO TV-ul. Stirile de ora 5…invata-i pe oameni cu abjectii, cu crime. Distruge-le sistemul nervos. Asta avea nevoie tara? Sa afle ca s-au taiat unii pe undeva?”, s-a intrebat actorul Teatrului National din Bucuresti.

Intr-o emisiune difuzata la postul Mondo TV, actorul a declarat ca dupa 1989 a fost aplicata o adevarata strategie pentru ca actele de cultura sa fie „infestate cu ordinarii patologice”.

„Dupa 1989, toate festivalurile de teatru, s-a platit bine pentru a fi infestate cu ordinarii pe scena, patologice. Si pe urma a fost cultivata o hoarda de critici si criticarese, cu creierul atata, educate sa fie agresive si sa fie promoveze genul asta de infectie si sa biciuiasca orice forma de reactie naturala. Spatiul pentru arta normala, curata, in Romania, este nul. Ma uit la directorii de teatru, neavand cultura, demnitate, baga in scena tot felul de infectii, pe motiv ca asta vrea publicul. Dar de unde stii ca asta vrea publicul?”, se intreaba Puric.

Dan Puric considera ca Romania are un guvern aproximativ, o intelectualitate aproximativa si spune ca anul 2018 va fi „devastator”. Totusi, actorul vede o speranta: „o credinta puternica si adevarata se naste in Romania”.

„De ce s-a mediatizat cazul cu dementa aceea de la metrou? Ca sa-ti darame sistemul nervors. Ca sa darami sistemul nervos, ii dai tot timpul dureri de genul acesta. Daca vrei sa rupi un caracter, da-i lucruri aproximative: avem un guvern aproximativ, intelectualitate aproximativa…

Anul 2018 va fi devastator. Procesul de devastare umana a inceput. Procesul de degradare a inceput si e rapid. Tara trebuie demobilizata, spart totul, oamenii ravasiti, despartiti, trebuie create conflicte intre oameni.

Pe de alta parte, eu vad ca-n Apocalipsa, o credinta puternica si adevarata se naste in Romania. Subteran. Pe de-o parte vad tinerii rataciti, pe de alta parte vad un fenomen de trezire cum n-am mai vazut vreodata. Suntem tara in care se construiesc biserici. In timp ce vorbim, in Franta se darama biserici. Noi deocamdata construim”, a incheiat Puric.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.