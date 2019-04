Dan Radu Rusanu, scrisoare catre PE : ''Eu nu pot s-o admir pe Laura Codruta Kovesi''

dan radu rusanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Radu Rusanu transmite o scrisoare Parlamentului European despre experienta sa cu DNA-ul condus de Laura Codruta Kovesi. Catre conducerea Parlamentului Uniunii Europene, In atentia liderilor grupurilor parlamentare, Stimati Domni, Ma numesc Dan Radu Rusanu si sunt membru al PNL din ianuarie 1990, in perioada 2000-2013, am fost VP al partidului. Am fost ales de patru ori in Parlamentul Romaniei ca senator si deputat si am detinut in acest timp atat functia de VP atat al Senatului cat al Camerei Deputatilor. Prin educatie, dar mai ales prin convingeri, sunt un filogerman declarat si un sustinator fervental al U.E, considerand ca locul Romaniei nu poate fi decat alaturi de democratiile consolidate a ...