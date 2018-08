Dan Vasile Mihale: Și totuși, cine a adus huliganii in Piața Victoriei?

Doliu in sport. A murit o fosta gimnasta olimpica Elena Shushunova, campioană olimpică absolută la Jocurile Olimpice de vară de la Seul 1988, a decedat la numai 49 de ani, scrie Mediafax.ro. Citește mai departe...

Washingtonul a impus sanctiuni unor firme din China si Rusia, pentru colaborarea cu Coreea de Nord Statele Unite au decis penalizarea unor firme ruse si chineze, care ar fi interactionat cu nave nord-coreene si ar fi exportat alcool si tutun in Coreea de Nord, incalcand astfel regimul sanctiunilor impotriva Phenianului.

Apel la normalitate: S.O.S. jurnalism! Apel la normalitate şi regăsirea demnităţii de jurnalist, lansat de editorialista PS News Marinela Angheluş. Ea atrage atenţia asupra a ceea ce consideră a fi o încălcare gravă a deontologiei, dar şi a valorilor umane. Citește mai departe...

Sute de meșteșugari prezinta produse traditionale din toata tara Peste 250 de meşteri populari din România şi Republica Moldova vin în weekend la Muzeul ASTRA din Sibiu pentru a participa la cea de-a 35-a ediţie a Târgul Creatorilor Populari din România, cel mai mare târg de Citește mai departe...

Antonia, filmată în timp ce își mănâncă pielea arsă de soare! Atenție, imagini halucinante! Alex Velea: „Îți aduc ketchup?" Antonia și-a șocat recent fanii, după ce s-a filmat mâncându-și, la propriu, pielea arsă de soare. Bruneta s-a cojit din cauză că s-a bronzat mult prea tare, așa că s-a gândit să-și mănânce bucățile de piele. Antonia are o dietă alimentară cel puțin ciudată! Vedeta le-a arătat fanilor cum își mănâncă pielea arsă de soare.

Exclusiv. Cu cine se iubește Malone din „Băieți de oraș"! Primele imagini cu ei împreună Unul dintre cei mai tineri și mai talentați actori de comedie din România, Vlad Drăgulin (27 de ani), s-a îndrăgostit lulea! O clujeancă frumoasă și cu zvâc l-a făcut să nu-și mai ia mâinile de pe ea. Colegul lui Mihai Bendeac din serialul de comedie "Băieți de oraș", Vlad Drăgulin, a demonstrat că este un

Gimnasta Elena Shushunova a murit! A fost rivala Danielei Silivaş la Jocurile Olimpice de la Seul Tragedie în lumea sportului mondial! Elena Shushunova, campioană olimpică absolută la Jocurile Olimpice de vară de la Seul 1988, a murit la numai 49 de ani, joi dimineață (16 august). Momentan nu se știe cu exactitate cauza morții, însă există anumite speculații referitoare la niște complicații apărute în urma unei pneumonii. Federaţia Rusă de Gimnastică

Cantareata Sophie Ellis-Bextor va deveni mama pentru a cincea oara Cântăreaţa britanică Sophie Ellis-Bextor şi soţul ei, Richard Jones, basistul trupei The Feeling, vor deveni părinţi pentru a cincea oară, în toamna acestui an, informează contactmusic.com.

