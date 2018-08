Dan Vasile Mihale: Va accepta Iohannis un nou premier de la PSD?

Diana Belbița, prima lupta din cușca dupa ce s-a intors de la “Exatlon”. Mesajul transmis dupa meci Diana Belbiță a intrat pentru prima dată în cușcă la aproape trei luni de când s-a încheiat competiția “Exatlon”, care s-a filmat în Republica Dominicană. Meciul a avut loc noaptea trecută, iar “Prințesa Războinică” a fost încurajată de mai multe persoane apropiate, printre care se numără și foști colegi de la emisiunea concurs, difuzată la […] The post Diana Belbiță, prima luptă din cușcă după ce s-a întors de la “Exatlon”. Mesajul transmis după meci appeared first on Cancan.ro.

Cum explica maiorul Laurențiu Cazan cazul jandarmilor cu indicativul de pe casca ascuns: „Sunt situații izolate!" Laurențiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la mitingul din 10 august, a explicat, marți dimineață (21 august), că nu reprezintă un impediment identificarea jandarmilor care și-au ascuns numerele de identificare de pe cască cu bandă neagră. El a mai specificat faptul că „nu a existat niciun ordin care a îndemnat la […]

Se scufunda ”Titanicul PSD”? Cum au pierdut social-democrații batalia cifrelor EXCLUSIV Redacția PSnews.ro vă prezintă în cele ce urmează cele mai recente informații referitoare la situația din interiorul Par ...

Un șofer roman a ajus cu BMW-ul sub o dubița, intr-o parcare din Torino! Vitezomanul a fost ranit grav Accident grav în Torino, marți dimineață (21 august). Un român în vârstă de 24 de ani a ajus cu BMW-ul sub o dubiță parcată, după ce a izbit cu viteză cinci mașini, în apropierea stadionului Allianz din Torino. Accidentul a avut loc în jurul orei 06.30, pe o stradă din apropierea stadionului din Torino. Tânărul […]

Primaria Capitalei va infiinta centre pentru screeningul cancerului de san si cel de col uterin Primăria Capitalei va înfiinţa o reţea metropolitană de centre pentru femei care va diagnostica şi va trata afecţiunile oncologice ale femeilor, a anunţat, marţi, primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizând că în unităţile spitaliceşti se va realiza screeningul cancerului de sân şi de col uterin.

Indicele ROBOR la 6 luni in scadere, stagnare la 3 luni, 9 luni si la 12 luni Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a stagnat marţi, pentru a treia zi consecutiv, la nivelul de 3,27%, informează Banca Naţională a României (BNR).

Ministrii Finantelor si Economiei, chemati la audieri in Comisia economica din Senat Florin Cîţu a anunţat că îi va chema pe ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă şi pe ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la Comisia economică din Senat pentru a da explicaţii despre memorandumul din perioada Cabinetului Ponta pentru ştergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas.

Iranul continua sa se inarmeze. Cu ocazia unei parade militare a fost prezentat primul avion de lupta iranian Iranul a prezentat marţi primul său avion de luptă cu ocazia unei parade militare, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea de stat iraniană, relatează AFP preluată de Agerpres.

Darius Valcov, dezvaluiri INCENDIARE: S-a dorit sa fiu racolat de KGB. Mi s-a propus sa fiu prim-ministru pe linia Gușa-KGB Darius Vâlcov, consilier economic al premierului Viorica Dăncilă, susține că în anul 2015 i s-a propus, "pe linia Gușă -KGB",să trădeze PSD și să fie premier. Fostul ministru susține că s-a dorit să fie racolat de KGB."În 2015 aveam oferta de a trăda PSD, de a forma o echipă din PSD, să fiu numit pr ...