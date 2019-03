Dan Voiculescu, ARGUMENT SURPRIZA - De ce risca statul roman sa ia decizia greșita privind repatrierea aurului

Fostul senator Dan Voiculescu vine cu o nouă postare privind repatrierea rezervelor de aur ale României, temă care a înfierbântat opinia publică din România săptămâna trecută. Voiculescu e de părere că autoritățile riscă să ia o decizie greșită.

"Desi tema este dezbatuta de mai bine de doua luni, distanta dintre sustinatorii si adversarii repatrierii aurului a ramas neschimbata. Principala cauza a acestui blocaj o reprezinta, in opinia mea, politizarea excesiva o oricarei teme ajunse in dezbatere publica.

Realitatea obiectiva este ca, in ultima vreme, mai multe state europene importante (v. cazul Germaniei) au decis sa-si transfere in interioriul propriilor granite rezerva strategica de metal pretios – motivele sunt multiple, de la o anumita volatilitate a monedei unice, la repozitionarile strategice determinate de Brexit si de miscarile care sustin interesul national in detrimentul unei globalizari fortate.

In egala masura, este posibil ca, pe termen scurt, repatrierea rezervei de aur sa nu aduca Romaniei beneficii relevante. In schimb, s-ar impune o analiza serioasa, riguros fundamentata, a efectelor pe termen lung – tinand seama de predictiile de ordin financiar, economic si politic pentru urmatorii 10-20 de ani.

Ma asteptam – si inca mai astept – ca Banca Nationala sa prezinte o astfel de analiza in locul reactiilor publice pripite, iritate, dar lipsite de argumente solide.

Din pacate, politizarea acuta a discursului institutional afecteaza capacitatea statului roman de a lua decizii care sa serveasca interesul national pe termen lung", scrie Dan Voiculescu pe blogul său.