Dana Chera, anunt emotionant: "Ma rog la Dumnezeu sa pot sa duc sarcina la capat"

Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera, va fi mama pentru a treia oara, potrivit Spy News. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener de viata. Intrebata: "Acum astepti un copil, Dana?", prezentatoarea TV nu s-a ferit sa confirme ca este insarcinata si spera ca lucrurile sa decurga bine. "Sa stii ca imi este foarte greu sa vorbesc despre asta, nu pentru ca nu ar fi adevarat ce spui tu si ce vezi tu, ci pentru ca am asa o stranger ...