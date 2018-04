Dana Chera este insarcinata! Anuntul facut de prezentatoare: "Ma rog la Dumnezeu"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalista Dana Chera este insarcinata. Duminica, 1 aprilie, la emisiunea "Adevaruri de viata" de la Antena 3, jurnalista a spus ca va avea o fetita. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener de viata. Recent, invitata in emisiunea "Dincolo de aparente", Dana Chera a confirmat ca este insarcinata. "Acum astepti un copil, Dana?", a fost intrebarea la care prezentatoarea de la Antena 3 nu s-a sfiit sa raspunda. "Sa stii ca imi este fo ...