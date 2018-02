Dana Chera, fosta Grecu, insarcinata. ”Imi este greu sa …”

ShareTweet Realizatoarea de televiziune Dana Chera, fostă Grecu, traversează o perioadă frumoasă în plan personal. La 40 de ani, ea este însărcinată cu al treilea copil. Dana Chera a făcut dezvăluirea într-un interviu ce va fi difuzat integral sâmbătă în emisiunea „Dincolo de aparenţe“, la Antena Stars. „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, nu pentru că nu ar fi adevărat, ci pentru că am aşa o strângere de inimă că este o vârstă şi mă rog la Dumnezeu să pot duce sarcina la capăt“, a declarat vedeta Antena 3, potrivit click.ro Dana, căsătorită cu un medic stomatolog din Pitești, mai are are doi copii, o fată în vârstă de 14 ani şi un băiat de 11 ani, cu omul de afaceri Bogdan Grecu. Cristina Matei, ShareTweet