Dana Deac se lupta pentru a cincea oara cu cancerul! “In august aflu daca am rezolvat ultimul cancer” Povestea impresionanta a jurnalistei

Dana Deac

In toamna anului trecut, Dana Deac a anuntat, intr-o emisiune tv, ca se lupta pentru a cincea oara cu cancerul.

Dana Deac a fost una dintre primele vedete tv care a vorbit deschis despre boala sa, in urma cu mai bine de 10 ani. Realizatoarea unor emisiuni tv de investigatie, Dana Deac a fost diagnosticata atunci cu un cancer la san. A fost operata, a facut chimioterapie si iradieri. Medicii i-au spus atunci ca a invins boala. Numai ca boala a recidivat si nu o data, ci de cinci ori!

La finalul anului trecut, Dana Deac s-a supus unui tratament extrem de dur, in Turcia, iar luna viitoare ar trebui sa afle daca a scapat de cancer.

“In august trebuie sa trec printr-o analiza extrem de importanta, in Turcia, care imi va spune ca am rezolvat ultimul cancer. Daca nu l-am rezolvat, o iau de la capat. Acum nu pot sa spun ca sunt in afara de orice pericol, doar ca nu stiu inca nimic sigur. Astept sa fac analizele si decid dupa aceea. Dar emotii am, recunosc. La istoricul pe care il am, nu pot sa spun ca sunt indiferenta. Dar nici nu ma grabesc sa imi fac multe griji. Daca ies prost, stiu ce trebuie sa fac”, a povestit Dana Deac, recent intr-un interviu pentru life.ro

Dana Deac a fost diagnosticata, in vara anului trecut, cu o noua forma de cancer: tiroidian. A fost operata in Turcia si la finalul anului a fost supusa unei metode revolutionare de tratament impotriva cancerului. Ea a stat izolata 10 zile intr-un buncar dintr-un spital din Istanbul, unde a fost supusa unui tratament de iradiere.

De atunci, Dana Deac a decis sa-si povesteasca experientele si luptele sale pe blocul personal, in speranta ca asa ar putea ajuta si alte persoane aflate in situatia ei.

