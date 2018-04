Dana Garbovan, despre revocarea din functia de procuror-sef: nu este si nu poate fi ”o chestiune de oportunitate politica”

Dana Garbovan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorul Dana Garbovan explica, intr-o ampla postare pe , de ce revocarea unui procuror-sef nu poate fi o chestiune de ”oportunitate politica”. ”Poate sau nu poate Presedintele sa refuze propunerea Ministrului Justitiei de revocare din functie a unui procuror-sef? Aceasta intrebare a starnit ample dezbateri in spatiul public, dezbateri dominate, dupa cum ne-am obisnuit, nu de opinii de specialitate, ale profesorilor sau practicienilor dreptului, ci de opinii pseudo- stiintifice ale diversilor autoproclamati experti in drept. In treacat spun ca, asa cum esti circumspect la consultatiile medicale oferite de un mecanic, cei interesati ar trebui sa fie circumspecti la opiniile jurid ...