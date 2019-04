Dana Girbovan desființeaza solicitarea Forumului Judecatorilor privind SIIJ: 'Prezinta argumente eronate in susținerea desființarii'

Forumul Judecătorilor prezintă argumente eronate în susținerea desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), susține șefa UNJR Dana Gîrbovan. Reacția vine după ce Forumul Judecătorilor din România a solicitat desființarea Secției pentru investigarea magistraților.

„In sustinerea desfiintarii SIIJ, asociatia Forumul Judecatorilor sustine ca punerea in miscare a actiunii penale poate conduce la suspendarea magistratului, ceea ce este o afirmatie manipulativa.

"În condițiile în care punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui magistrat poate conduce la suspendarea acestuia din funcție, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție ar putea fi percepută, raportat la aspectele analizate ținând de organizarea și funcționarea sa, ca un factor de presiune de natură să afecteze independența judecătorului", sustine FJR in comunicatul din 3 aprilie 2019.

https://www.g4media.ro/forumul-judecatorilor-solicita-desfi…

Premisa de la care pleca Forumul Judecatorilor NU are insa nici o acoperire in forma in vigoare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, modificata in 2018.

Un scurt istoric

Suspendarea din functie a unui judecator sau procuror in momentul in care a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa se putea face sub imperiul modificarilor facute la legile justitiei de Monica Macovei, lege mult laudata de Cristi Danilet si cei ce il urmeaza.

Art. 62 din Legea 303/2004, in forma in vigoare la acea vreme, prevedea ca:

"(1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcţie in următoarele cazuri:

a) când a fost pusă in mişcare acţiunea penală impotriva sa prin ordonanţa sau rechizitoriu;"

La acel moment magistratul era suspendat de drept, neavand posibilitatea de a contesta masura suspendarii.

Textul a fost modificat în 2013, pentru ca suspendarea din functie sa opereze doar la trimiterea in judecata. Si aceasta prevedere se aplica de drept, magistratul neavand posibilitatea sa o conteste.

Textul de lege, in vechea forma, a creat cu adevarat o bresa in independenta judecatorilor, care puteau fi suspendati din functie printr-un simplu act al procurorului, necenzurat de vreo instanta de judecata. Asa a fost posibil ca judecatori si procurori sa fie suspendati ani de zile din functie prin rechizitorii cu grave vicii de legalitate, pentru fapte nedescrise in concret sau cu incalcari grave ale drepturilor, ce au determinat retrimiterea cauzei la parchet.

Aceasta vulnerabilitate a determinat o noua modificare legislativa, facuta prin modificarile incepute in 2017 si finalizate in 2018. Este vorba de exact acele modificari ale legilor contestate de magistratii care sunt acum la Bruxelles pretinzand ca apara independenta justitiei.

Astfel, in prezent, in urma modificarilor aduse prin Legea 242/2018, judecatorul si procurorul este suspendat din functie DUPA confirmarea rechizitoriului de catre judecatorul de camera preliminara.

De asemenea, daca procurorul dispune ca masura de control judiciar interdictia exercitarii functiei, masura este supusa controlului instantei, conform art. 213 din C.pr.pen.

Ca atare, pentru ca un act al procurorului sa poata determina suspendarea unui magistrat din functie, este necesar un control al judecatorului, care sa ii confirme legalitatea si temeinicia, in urma unei proceduri ce permite magistratului vizat sa isi exercite pe deplin dreptul la aparare.

Intrebarea ce se pune acum este urmatoarea: de ce judecatorii protestatari sustin public argumente ce nu au acoperire legala?

Si, mai grav, este acceptabila o astfel de atitudine, atunci cand toate aceste afirmatii au impact direct la nivelul institutiilor europene si stau la baza deciziilor acestora, ce sunt apoi impuse Romaniei?

Un lucru este insa clar: independenta justitiei nu se apara prin exagerari, dezinformari sau manipulari.”, scrie Gîrbovan pe Facebook.