Dana Girbovan este SOCATA de ce a gasit la DNA: Un numar mare de dosare

Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a declarat, miercuri, dupa discutiile de la Palatul Cotroceni, ca DNA s-a sesizat intre 2016-2017 din oficiu in 157 de dosare, iar din acestea au fost trimise in judecata in jur de 20 de cauze, problema fiind numarul mare de dosare deschise din oficiu magistratilor potrivit mediafax. "In 2016-2017 DNA s-a sesizat din oficiu intr-un numar de 157 de dosare, din acestea au fost trimise in judecata in jur de 20 de dosare. Problema este cu acest numar mare de dosare care au fost deschise din oficiu judecatorilor si procurorilor pentru care nu avem inca o explicatie, daca au fost sau nu presiuni, prin intermediul acestor dosare asupra judecatorilor. De asemenea, au mai e ...