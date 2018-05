Dana Girbovan, mesaj TAIOS catre un judecator din CSM: RAZBOI din cauza protocoalelor secrete

Șefa Uniunii Judecătorilor din România, Dana Gîrbovan, îi dă replica judecătorului Bogdan Mateescu, membru al CSM, cel care o critica pentru poziția față de procotolul CSM-SRI. Gîrbovan arată că protocoalele secrete au încălcat proceduri judiciare, tocmai de aceea și mesajul ei extrem de virulent.

Citește și: Când va avea loc mitingul de un milion de oameni al PSD: partidul oferă transportul și mâncarea

”Domnul judecator Bogdan Mateescu, in prezent membru CSM, dupa ce am scris despre Protocolul CSM-SRI, desi nu ma mentioneaza nominal, ma apostrofeaza intr-o postare pe Facebook in care spune: "personal as fi mai rezervat in afirmatii intrucat exista, totusi, anumite indatoriri deontologice specifice tuturor magistratilor, mai ales cand se raporteaza unii la altii, indiferent daca sunt conducatori de asociatii profesionale sau nu".

Nu imi sta in caracter sa vorbesc oamenii pe la spate ori pe grupuri de discutii sau sa vorbesc prin aluzii, asa ca ii raspund direct si pe fata domnului judecator Mateescu, dat fiind ca mesajul dansului imi era si mie adresat.

"Atunci cand democratia si libertatile fundamentale sunt in pericol, obligatia de rezerva a judecatorului devine subsidiara obligatiei de indignare", este principiul de baza care guverneaza exprimarea judecatorilor in spatiul public.

Domnule judecator Mateescu, a sustine ca opinia mea sau a altor judecatori care deja si-au manifestat public indignarea si revolta cu privire la Protocoalele secrete incheiate la varful sistemului de justitie ar "distorsiona perceptia publica despre sistemul care in niciun caz nu se rezuma la parerea unuia sau altuia despre ceea ce este el" este o negare a realitatii si evidentei.

Dincolo de opinia fiecaruia dintre noi, la care suntem indreptatiti, existenta acestor Protocoale ce au afectat proceduri judiciare si functionarea institutiilor de la varful justitiei este o realitate.

Aceste Protocoale pana de curand erau SECRETE, iar o parte inca sunt secrete, ceea ce incalca insasi fundamentul democratiei si a statului de drept, fiind de neconceput intr-un stat de drept dintr-o lume civilizata ca justitia sa fie administrata, gestionata ori influentata de acte secrete.

Ne-am fi asteptat sa fi fost dumneavoastra primul care sa va manifestati indignarea public cu privire la aceste Protocoale, nu sa ne invitati sa ne asezam calmi la locurile noastre pe motiv ca organele competente "verifica". Evident ca trebuie sa verifice si bine e sa o faca cu celeritate, insa asta nu ne opreste pe nici unul sa ne manifestam indignarea si revolta fata de aceste Protocoale secrete, incheiate fara voia sau stirea noastra.

Oricare dintre judecatorii cinstiti din aceasta tara au dreptul sa-si manifeste indignarea si revolta, deoarece aceste Protocoale au compromis in ochii a milioane de romani munca cinstita si profesionista a mii de judecatori, care in toti acesti ani au judecat milioane de dosare cu un pret la nivel personal pe care numai fiecare judecator si familia acestuia il stie (sacrificarea vietii de familie, a sanatatii si uneori chiar a vietii).

Este inadmisibil, de aceea, sa negati dreptul oricarui judecator de a-si manifesta indignarea si revolta, mai ales dupa desecretizarea Protocolului SRI-CSM, ce a aratat faptul ca cei votati de mii de magistrati in vechiul CSM, pentru a le apara statutul si independenta justitiei, si-au tradat menirea.

Avem tot dreptul sa ne manifestam indignarea si revolta pentru ca, atunci cand am adus aceste probleme in fata fostului CSM, tot noi am fost acuzati ca "aducem atingere" imaginii justitiei. Noi am aduce atingere imaginii justitiei, nu problemele grave pe care le reclamam si care au fost tinute sub pres! Timpul a dovedit ca am avut, din pacate, dreptate.

Domnule Mateescu, va amintesc ca dumneavoastra ocupati o functie aleasa in care aveti indatoriri nu doar fata de corpul judecatorilor pe care-i reprezentanti in CSM, ci si fata de societate, deoarece "independenta justitiei" pe care sunteti chemati sa o garantati nu este un drept nici al dumneavoastra si nici al nostru, ci al cetatenilor.

Este vadit ca vechiul CSM si-a ratat aceasta misiune.

Actualul CSM are un rol istoric nu doar in a afla adevarul, a-si asuma greselile institutionale ale vechiului CSM si a le corecta, dar si de a reconstrui, pe fundamente durabile, increderea in justitie.

Am felicitat Consiliul pentru deciziile luate in ultima perioada si ma astept ca veti merge pana la capat in a clarifica situatia acestor Protocoale. Datorati asta miilor de judecatori si milioanelor de cetateni ai Romaniei care asteapta un act de judecata dincolo de indoiala!”, arată Dana Gîrbovan.