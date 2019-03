Dana Nalbaru ii da replica medicului estetician Adina Alberts, care a criticat-o ca nu este ingrijita

Dana Nalbaru

Dana Nalbaru a fost aspru criticata de medicul estetician Adina Alberts intr-un interviu acordat de aceasta revistei Viva. Medicul ii reproseaza cantaretei ca a renuntat sa se mai gandeasca la modul in care imbatraneste si ca nu exista niciun motiv ca o femeie sa nu se ingrijeasca.

"Am fost socata de numarul foarte mare de riduri pe care le avea la coltul ochilor. Nimic nu te opreste sa ai grija si de tine, chiar daca ai copii. Dana Nalbaru a renuntat de multi ani sa se mai gandeasca la felul in care imbatraneste. La un moment dat copiii ne vor condamna pentru ca nu am avut grija de noi", este concluzia Adinei Alberts referitoare la modul in care cantareata are grija de ea.

In replica, Dana Nalbaru (41 de ani) i-a transmis medicului, prin intermediul unei postari pe Facebook, ca oamenii sunt diferiti si este perfect normal sa aiba valori diferite. In plus, artista a tinut sa sublinieze ca, din punctul ei de vedere, a fi ingrijt are legatura strict cu curatenia corporala, nicidecum grija fata de propria persoana nu presupune sa fii scos din tipla tot timpul.

"Eu ma numar printre aceia care stiu sa fie multumiti cu ce au, care stiu sa se bucure de prezent, ma numar printre femeile care inteleg ca timpul nu poate fi oprit si ca fiecare rid ascunde o poveste, ca a fi ingrijt are legatura cu curatenia corporala nu inseamna sa fii scos din tipla mereu. Eu sunt dintre aceia care vor sa isi traiasca varsta asa cum e ea si ma numar printre cei care au inteles ca ce ai inauntru e mult mai valoros decat ambalajul cu care te afisezi sau pe care, periodic, ti-l poti schimba", scrie sotia lui Dragos Bucur pe Facebook.

