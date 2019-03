Dana Rogoz, despre Andreea Balan. „Cand stii ca femeia era sa moara la nastere, pe tine te intereseaza daca alapteaza sau nu?!?”

Dana Rogoz

Dana Rogoz a scris un text pe blogul sau in care vorbeste despre cantareata Andreea Balan, care are numeroase probleme de sanatate in ultima perioada de timp.

„Am intrat aseara pe contul de Instagram al Andreei Balan si am citit o parte din comentarii. Asa am descoperit ca exista mai multe femei care vor sa stie daca Andreea alapteaza. Sunt, desigur, ingrijorate. Ele stiu ca alaptarea e cea mai buna in primele zile de viata, atat pentru nou-nascut, cat si pentru mama. Doar ca aceste femei par sa omita esentialul: starea de sanatate a Andreei. Cand stii ca femeia era sa moara la nastere, cand stii ca in ultimele zile a mai trecut prin inca 2 operatii importante si ca a stat saraca mai mult pe la terapie intensiva, decat pe acasa, pe tine te intereseaza daca alapteaza sau nu?!?!? Nu inteleg unde e limita! Chiar nu isi dau seama cat de ridicola e intrebarea in context?

La insistentele lor, Andreea ajunge sa se si scuze, explicandu-le ca „a pierdut laptele de la suparare” si ca, oricum, ia multe medicamente in aceasta perioada… „Sa stii ca exista antibiotice si pentru perioada alaptarii” intervine o binevoitoare mama, care le-ar sugera medicilor Andreei ce antiobiotice sa ia, sa nu cumva sa afecteze alaptarea. Caci alaptarea e mai importanta si decat viata Andreei. „Off, imi pare rau ca nu alaptezi” ii spune o alta mama. Nu mai bine ar fi fost un „Imi pare bine ca ai trecut peste acest moment greu al vietii tale. Suntem aici sa te sustinem.” ?!?

Ne-am obisnuit ca atunci cand o femeie anunta fericita ca a nascut, sa citim intrebarile altor mame legate de alaptare. „Alaptezi?” intra clar in top 3 intrebari post-partum. Sunt multe alte intrebari pe care i le poti adresa unei proaspete mame, care ar putea conta: „Cum esti? Cum te simti?”, „Ce emotii te incearca?”, „Ai intrebari, ai nevoie de vreo sugestie ori pur si simplu ai chef sa stai de vorba cu cineva? Stii numarul meu si ma poti suna la orice ora”.

Si scrie asta o mama care a alaptat pana la 1 an si 3 luni, dar care nu a transformat alaptarea nici intr-un act de bravura, nici intr-o obsesie.

Sanatate multa, Andreea! Sa fii puternica, cum te stiu, si sa te intorci cat de curand acasa, la fetite si sot”, a transmis Dana Rogoz.

Dana Rogoz este casatorita cu regizorul Radu Dragomir. Cei doi si-au unit destinele in anul 2012, din mariajul lor rezultand un baietel, Vlad. Sotul Danei Rogoz, Radu Dragomir, a mai fost casatorit o data si are si un copil, Barbu, din mariajul cu actrita Ozana Oancea, cea pe care a parasit-o pentru a-si trai povestea de dragoste cu cea cunoscuta publicului larg drept Abramburica.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.