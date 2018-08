„Dancer”, de Steven Cantor, va deschide BIDFF 2018. Spectacolul de dans „IRIS”, in premiera nationala

Lungmetrajul documentar „Dancer”, regizat de Steven Cantor, va deschide, pe 6 septembrie, de la ora 19.00, la Cinema „Elvire Popesco”, cea de-a de-a patra ediţie a Bucharest International Dance Film Festival, în cadrul căruia spectacolul „IRIS” al finlandezei Johanna Nuutinen va fi prezentat în premieră în România.

„Dancer” vorbeşte despre Sergei Polunin, care a revoluţionat lumea dansului, devenind cel mai tânăr solist al Royal Ballet. Înzestrat cu o putere uimitoare şi echilibru, aflat la apogeul carierei sale, la vârsta de 25 de ani, Polunin s-a retras din lumea dansului, celebritatea aducându-l aproape de autodistrugere. Documentarul este o explorare fără precedent a unui artist complex, care a făcut ca baletul să devină viral. Dar virtuozitatea are preţul ei.

„Recunoscut la nivel mondial, Sergei Polunin şi-a definit viaţa prin arta sa, doar pentru a pune sub semnul întrebării existenţa lui, având în vedere oportunitatea de a deveni legendar. «Dancer» este o reflecţie intimă a unui star al baletului, talentat şi fermecător, complex şi enigmatic, aflat la răscruce”, spune regizorul Steven Cantor.

Steven Cantor, nominalizat la Oscar pentru primul lui documentar, „Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann” (1993), despre un controversat fotograf, este cunoscut pentru serialul documentar „Devil’s Playground” şi lungmetrajele „Willie Nelson: Still Is Still Moving”, „I Am an Animal” şi „Chasing Tyson”.

Bucharest International Dance Film Festival 2018 va avea loc la Cinema Elvire Popesco (Institutul Francez din România), Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, LINOTIP-Centru Independent Coregrafic, DESCHIS Atelier, DESCHIS Gastrobar şi Qreator.

La CNDB, sala Stere Popescu, va fi prezentat în premieră în România - pe 9 septembrie, de la ora 18.30 - spectacolul „IRIS”, creat de coregrafa şi dansatoarea finlandeză Johanna Nuutinen.

Pornind de la 17 interviuri cu persoane trecute de 80 de ani, spectacolul pune mai multe întrebări: „Ce anume am vrea să vorbim atunci când sfârşitul se apropie. Ce ne amintim cel mai mult? Ce poate să ne spună o persoană cu atât de multă experienţă, dacă ne oprim şi ascultăm?”.

Fiecare dintre cele 17 persoane intervievate este un erou, care dezvăluie din înţelepciunea lui. Interviurile sunt baza a 5 poveşti suprarealiste, care compun o călătorie la graniţa dintre spaţiul sensibil al scenei şi peisajele sălbatice din film.

„IRIS” aduce pe scena Centrului Naţional al Dansului Bucureşti doi dansatori - Nathalie Ruiz şi Yvan Auzely - care au colaborat cu renumite companii internaţionale precum Cullberg Ballet, Martha Graham şi Mats Ek Company.

Spectacolul multidisciplinar explorează teme precum puterea, dorinţa şi supravieţuirea prin dans, film şi fotografie. „IRIS” vine cu o propunere inedită pentru public, prin sincronizarea a cinci filme de dans cu performance-ul celor doi dansatori.

Bucharest International Dance Film Festival este un proiect al Asociaţiei Tangaj Dance, realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Institutului Cultural Român, Consulatului Onorific al Republicii Islanda la Bucureşti, British Council şi Institutului Balassi, 4 Proof Film.