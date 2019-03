Dancila a anuntat in SUA, la rugamintea lui Dragnea, trei legi importante pentru comunitatea evreiasca

Premierul Viorica Dancila, prezenta duminica la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), desfasurata in Statele Unite ale Americii, a anuntat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va promova in Parlament trei legi importante pentru comunitatea evreiasca, cum ar fi acordarea cetateniei romane pentru evreii ce au parasit tara sub comunism si pensii pentru supravietuitorii Holocaustului.