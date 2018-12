Dancila a declarat ca PSD nu va face alte nominalizari

Schimbare la varful Brigazii 9 Mecanizata “Marasesti Constanta. Despre ce este vorba (galerie foto) Ieri, 5 decembrie 2018, la sediul Batalionului 348 Apărare Antiaeriană “Dobrogea” a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii unităţii și Drapelului de Luptă. Locotenent-colonelul Mihai Gherasim (foto mijloc) a preluat comanda şi Drapelul de Luptă ale unităţii de la locotenent- ...

Mircea Rednic: ‘Nu am intrat in panica, pentru ca am destula experienta, desi ma doare cand vad ca nu reusim sa realizam in ce situatie suntem’ Antrenorul dinamovist Mircea Rednic s-a arătat foarte supărat pe jucătorii săi, după înfrângerea din meciul cu CFR Cluj, scor 0-3. El a spus că este un jucător la Dinamo care câştigă un salariu de 155.000 de euro pe an şi doar se antrenează, relatează news.ro. "Jucătorii trebuie să înţeleagă, chiar ...

SCANDALUL face audiența, la TVR: Partea majoritara din Consiliul de Administrație lanseaza acuze grave la adresa conducerii Şapte membri din Consiliul de Administraţie al Televiziunii Române, mai mult de jumătate, reclamă, într-o scrisoare transmisă marţi Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor luarea de decizii şi semnarea de contracte „pe sume mari” de către instituţie fără ...

Schimbare la varful Brigazii 9 Mecanizata “Marasesti Constanta. Despre ce este vorba Ieri, 5 decembrie 2018, la sediul Batalionului 348 Apărare Antiaeriană “Dobrogea” a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii unităţii și Drapelului de Luptă. Locotenent-colonelul Mihai Gherasim a preluat comanda şi Drapelul de Luptă ale unităţii de la locotenent-colonelul Mari ...

Menghina lui Dragnea Pentru Liviu Dragnea, bratele menghinei incep sa se stranga, si politic, si penal, iar miscarile sale vor fi in perioada urmatoare de o violenta proportionala cu situatia din ce in ce mai precara in care se afla. Intrebarea este cat de mult va reusi sa mai distruga inainte de a fi oprit si devorat d ...

Teodorovici anunța, de la Bruxelles, cand ar putea trece Romania la euro! Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a reconfirmat, marți, că România intenționează să propună drept dată de adoptare a monedei euro anul 2024. Citește mai departe...

Bunicuța care iși vinde legumele pe Facebook a ”intrat” in Capsula Timpului alaturi de Smiley & Patzaichin Vă mai amintiți de tanti Lenuța din Băleni, bunicuța care își vinde legumele pe Facebook? CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, v-a prezentat AICI povestei ei impresionantă, dar și cum s-a gândit să promoveze munca țăranului. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Acum, bunica a mai bifat o reușită remarcabilă. Tanti Lenuța din Băleni a […] The post Bunicuța care își vinde legumele pe Facebook a ”intrat” în Capsula Timpului alături de Smiley & Patzaichin appeared first on Cancan.ro.

Instanța a redeschis dupa 3 ani procesul Simonei Sensual: ”E anormal! Eu am platit…” Simona Sensual are, din nou, ”invitație” în instanță! Și e un car de nervi, după ce i s-a redeschis procesul, la Judecătoria Sectorului 3. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Vedeta a avut probleme în urmă cu trei ani, atunci când a fost amendată pentru că a circulat pe drumurile naționale fără a achita […] The post Instanța a redeschis după 3 ani procesul Simonei Sensual: ”E anormal! Eu am plătit…” appeared first on Cancan.ro.