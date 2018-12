Dancila: Am constatat, nu cu surprindere, chiar cu bucurie, ca suntem pregatiti, ca suntem apreciati in ceea ce priveste preluarea presedintiei Consiliului UE

Premierul Viorica Dăncilă apreciază că România va avea o abordare ambiţioasă, dar realistă a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE, încercând să soluţioneze cât mai multe din cele 257 de dosare aflate actualmente în lucru.

"Eu sunt optimistă după discuţiile de astăzi. Sunt convinsă că vom gestiona cu bine multe dintre probleme, sunt convinsă că ceea ce ce ne-am propus vom reuşi în mare măsură să ducem la capăt şi chiar le spuneam colegilor, comisarilor, că văd această abordare ambiţioasă, dar şi realistă. Ambiţioasă pentru că la momentul actual sunt 257 de dosare - nu putem să rezolvăm atâtea dosare, le vom prioritiza (...) - dar în acelaşi timp realistă, pentru că noi va trebui să avem o abordare de mediator imparţial, facilitator de echilibru şi consens. Va trebui să căutăm consensul pe anumite lucruri care vedem că au divizat foarte mult părerile la nivel european", a declarat Viorica Dăncilă miercuri, într-un interviu acordat televiziunii Antena 3 la Bruxelles, după discuţiile pe care le-a avut, alături de membri ai Guvernului, cu oficiali europeni din Colegiul Comisarilor.

Prim-ministrul a adăugat că Preşedinţia Consiliului UE nu este numai un atribut al Guvernului, ci este atributul României, ţara noastră fiind pregătită pentru preluarea mandatului, informează agerpres.ro.

"Am avut o discuţie în cadrul Colegiului Comisarilor chiar în această zi şi am discutat despre priorităţile preşedinţiei, despre cooperarea cu Comisia Europeană, despre stadiul pregătirilor, am abordat subiecte punctuale de pe agenda europeană, am discutat despre priorităţile noastre, despre viitorul Uniunii Europene, despre summitul de la Sibiu, despre ambiţiile, dar şi realitatea existentă la nivel european şi am constatat, nu cu surprindere, chiar cu bucurie, că suntem pregătiţi, că suntem apreciaţi şi că pentru prima dată avem o apreciere atât de realistă, bazată pe pregătirea noastră, în ceea ce priveşte preluarea preşedinţiei", a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul a subliniat faptul că este o perioadă complicată din punct de vedere european şi că România va trebui să răspundă la provocări pe care Uniunea Europeană nu le-a mai avut până în acest moment, ceea ce va presupune o implicare a tuturor celor interesaţi de acest "examen" pe care-l dă ţara noastră.