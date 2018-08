Dancila: Am determinarea sa merg mai departe si sa conduc acest Guvern; nu ma intimideaza jignirile

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că are determinarea de a merge mai departe şi de a conduce Guvernul până când coaliţia de guvernare va dori acest lucru, precizând că nu este intimidată de jigniri. "Am determinarea să merg mai departe, am determinarea să conduc acest Guvern până când coaliţia de guvernare va spune 'Stop'. Nu mă intimidează nici jignirile, nici acuzele (...), cât am certitudinea că România merge pe un drum bun", a declarat Dăncilă la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD). AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: George Onea, editor online: Irina Giurgiu)