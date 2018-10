Dancila - declaratii comune Erdogan: Cooperarea dintre Romania si Turcia se situeaza la un nivel foarte ridicat

Cooperarea dintre România şi Republica Turcia se situează la un nivel foarte ridicat, fiind caracterizată de încredere, de susţinere reciprocă, bazată pe interese şi valori comune, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă în cadrul declaraţiilor comune susţinute la Ankara alături de preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan. "Dialogul nostru de astăzi a fost fructuos. Am trecut în revistă coordonatele parteneriatului strategic dintre ţările noastre, care datează din anul 2011. Cooperarea dintre România şi Republica Turcia se situează la un nivel foarte ridicat, fiind caracterizată de încredere, de susţinere reciprocă, bazată pe interese şi valori comune. Există un dialog permanent între autorităţile române şi turce, atât în format bilateral, cât şi în cadrul regional şi pe dimensiunea bilaterală. Cooperăm pe domeniile securităţii şi apărării, dar şi la nivelul mediului de afaceri, universitar, cultural", a declarat premierul român. Viorica Dăncilă a menţionat că în cadrul discuţiilor a fost trecut în revistă nivelul schimburilor comerciale dintre cele două state, care are o tendinţă ascendentă. "În anul 2017 valoarea schimburilor comerciale turco-române s-a ridicat la 5,1 miliarde euro, iar în primele două luni ale acestui an s-a înregistrat o creştere semnificativă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Există însă în continuare un imens potenţial care trebuie exploatat", a susţinut premierul. Totodată, Dăncilă a subliniat cooperarea dintre România şi Turcia în calitate de state membre NATO, care se înscrie în "parametri foarte buni". "Ţările noastre împărtăşesc preocupări şi interese de securitate şi cooperează activ bilateral şi la nivel aliat în vederea promovării obiectivelor comune şi identificării de răspunsuri adecvate pentru actualele provocări. Dialogul nostru este onest şi deschis, ceea ce facilitează o mai bună înţelegere reciprocă şi identificarea punctelor comune. Suntem angajaţi să continuăm adâncirea dialogului şi cooperării în acest domeniu", a afirmat premierul. Dăncilă a menţionat că în cadrul discuţiilor i-a transmis preşedintelui Erdogan că România va continua să susţină parcursul european al Republicii Turcia. "Apreciem contribuţia indiscutabilă a Turciei la securitatea europeană şi profit de această ocazie pentru a transmite cuvinte de apreciere pentru eforturile Turciei în gestionarea migraţiei, prin găzduirea pe teritoriul său a unui număr mare de refugiaţi", a spus prim-ministrul român. România şi Turcia au derulat cu succes proiecte comune în cadrul Programului Operaţional Comun "Bazinul Mării Negre", a afirmat Dăncilă. "Ne dorim ca această cooperare să continue să se extindă, în beneficiul cetăţenilor noştri. I-am transmis domnului preşedinte dorinţa noastră de a profita de toate oportunităţile existente în planul regional al Mării Negre pentru a asigura creştere economică, stabilitate şi securitate în această regiune", a completat premierul. Dăncilă şi-a exprimat în încheiere bucuria pentru faptul că parteneriatul turco-român este "solid, are un potenţial mare de dezvoltare în continuare şi, mai ales, există dorinţa de ambele părţi de a-l consolida". "Semnarea cu ocazia vizitei a unor documente de cooperare este o dovadă clară în acest sens", a adăugat prim-ministrul român. Viorica Dăncilă a menţionat în discursul său şi faptul că anul acesta se împlinesc 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi Turcia şi 80 de la ridicarea relaţiilor la nivel de ambasadă. "Anul 2018 este, în acelaşi timp, un an important pentru România, în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri şi aş vrea să vă transmit mulţumiri, părţii turce, pentru că acest important eveniment al românilor a fost marcat simbolic pe pământ turcesc prin plantarea a 100 de măslini în Parcul Păcii şi Prieteniei Turcia-România de lângă Izmir", a declarat premierul. Înaintea declaraţiilor comune, cei doi înalţi oficiali au asistat la semnarea unor documente bilaterale. Astfel, a fost semnat Memorandumul de înţelegere pentru cooperarea în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Consiliul pentru învăţământ superior din Republica Turcia, din partea română, de către Rovana Plumb, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale, iar din partea turcă, de prof. dr. Yekta Sarac, preşedintele Consiliului pentru Învăţământ Superior din Republica Turcia. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: gov.ro