Dancila: Exista un potential de cooperare foarte bun cu Croatia in educatie,afaceri interne, industrie de aparare sau agricultura

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Palatul Victoria, că în cadrul convorbirilor purtate cu premierul Republicii Croaţia, Andrej Plenkovic, a fost evidenţiat "nivelul bun al relaţiilor bilaterale şi dinamica dialogului româno-croat la toate nivelurile" precum şi faptul că există un potenţial de cooperare foarte bun în domenii precum educaţia, afaceri interne, minorităţi, apărare, industrie de apărare sau agricultură, informează agerpres.ro.

"Am făcut o trecere în revistă a relaţiilor bilaterale şi am fost de acord că numărul impresionant de vizite anul 2017, precum şi din prima parte a anului 2018, sunt o consecinţă firească a modului armonios în care se dezvoltă dialogul bilateral. În cadrul discuţiilor pe care le-am purtat am evidenţiat alături de domnul Plenkovic importanţa pe care o acordăm cooperării dintre ţările noastre la nivelul politico-diplomatic, precum şi dorinţa de intensificare a cooperării economice şi la nivel sectorial. Am apreciat că există un potenţial de cooperare foarte bun în domenii precum educaţie, afaceri interne, minorităţi, apărare, industrie de apărare sau agricultură", a declarat Viorica Dăncilă, în cadrul declaraţiilor de presă comune susţinute alături de omologul său croat.Premierul român a adăugat că la discuţii a fost punctată şi importanţa cooperării în domeniul turismului."Am susţinut că şi cooperarea în domeniul turismului este foarte importantă, având în vedere numărul din ce în ce mai mare de turişti români care vizitează Croaţia, dar şi al celor croaţi care vizitează România. Tocmai pentru turiştii români, dar şi pentru comunitatea românească din regiunea dalmată, am deschis în martie anul acesta un consulat onorific în oraşul Split care va contribui inclusiv la consolidarea relaţiilor economice", a afirmat Dăncilă.Ea a menţionat că în cadrul convorbirilor oficiale a fost subliniat nivelul bun al schimburilor comerciale."Am remarcat cu plăcere că schimburile comerciale au înregistrat în 2017 o creştere de 25%, ceea ce nu este întâmplător, având în vedere eforturile care s-au depus anul trecut pentru intensificarea relaţiilor comerciale", a declarat Dăncilă.În cadrul discuţiilor a fost punctată şi importanţa pentru relaţia bilaterală a minorităţilor croată din România şi a comunităţii române din Croaţia, a spus Dăncilă."De asemenea, a fost semnată o Declaraţie de intenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, menită să consolideze cooperarea în acest domeniu între cele două state", a adăugat Dăncilă.Potrivit premierului român, o altă parte a discuţiilor s-a axat pe cooperarea în context european şi în perspectiva apartenenţei celor două state la Trio-ul Preşedinţiilor Consiliului Uniunii Europene, România şi Croaţia urmând să deţină pentru prima dată acest mandat de la aderarea la UE."Am arătat că România sprijină cu fermitate consolidarea proiectului european pe baza respectării depline a valorilor şi principiilor fundamentale ale UE. Am subliniat că acesta este spiritul în care România îşi va exercita mandatul de preşedinte al Consiliului UE, un moment de reper constituindu-l summitul de la Sibiu care va fi dedicat viitorului UE şi agendei strategice europene 2019-2024. Am salutat coordonarea care există deja între România şi Croaţia, inclusiv în cadrul Trio-ului cu Finlanda. Aceasta este necesară şi pentru identificarea unor priorităţi comune în plan european, susceptibile a genera rezultate pozitive mai ales prin continuitatea pe care o putem valorifica la nivelul Consiliului UE. Referitor la viitorul Europei, am reiterat faptul că România sprijină o agendă ambiţioasă de consolidare a proiectului european. Viziunea noastră în cadrul UE este una proeuropeană care urmăreşte o integrare mai profundă în cadrul Uniunii. Mă bucur să constat că România şi Croaţia au poziţii convergente cu privire la viitorul UE", a declarat Dăncilă.Referitor la cadrul financiar multianual, Viorica Dăncilă a reiterat întreaga disponibilitate a României de raportare constructivă la următoarele negocieri la nivelul Consiliului UE, precum şi de canalizare a eforturilor către "o avansare substanţială a negocierilor pe durata mandatului de Preşedinţie a Consiliului care să permită un acord politic în timp util în acest dosar"."Împreună cu prim-ministrul Andrej Plenkovic am apreciat faptul că politica de coeziune şi politica agricolă comună rămân principalele priorităţi investiţionale în viitorul buget", a declarat Dăncilă.Ea a menţionat că în cadrul convorbirilor a subliniat faptul că România acordă "o atenţie prioritară" relaţiei cu Republica Moldova şi acţionează consecvent pentru susţinerea reformelor asumate de Chişinău, oferind sprijin consistent la nivel diplomatic."Referitor la strategia UE pentru regiunea Dunării, am evidenţiat că România va continua să promoveze Dunărea ca pe un important coridor de transport între vestul şi estul Europei. Este foarte important să creăm un cadru propice pentru creşterea volumului de mărfuri transportate pe Dunăre, conform ţintelor stabilite în cadrul SUERD, asigurând toate condiţiile necesare pentru îndeplinirea acestui scop", a declarat Dăncilă.O altă temă de discuţie, a spus ea, a fost cea legată de Balcanii de vest."Ambele state au un interes major în ceea ce priveşte stabilitatea şi securitatea regiunii. Am exprimat interesul României pentru consultarea cu Croaţia în ceea ce priveşte politica de extindere şi înregistrarea de progrese pe acest dosar în contextul apartenenţei la Trio-ul de Preşedinţii. Am subliniat că apreciem atenţia acordată de Comisia Europeană principiului care stă la baza politicii de extindere şi a cadrului convenit pentru acest proces, respectiv evaluarea individuală pe baza meritelor proprii cu respectarea criteriilor existente pentru avansarea parcursului european a statelor din regiune", a afirmat Dăncilă.Declaraţia de Intenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind consolidarea cooperării bilaterale în domeniile apărării şi securităţii a fost semnată din partea română de ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, şi de vicepremierul şi ministrul croat al Apărării, Damir Krsticevic, în prezenţa celor doi premieri.