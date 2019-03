Dancila il acuza pe Iohannis ca "se joaca cu sentimentele" pensionarilor. Ca sa arate ca are bani, le da cateva bilete la bai

Premierul Viorica Dancila i-a raspuns marti presedintelui Klaus Iohannis, care a atras atentia ca Guvernul nu a asigurat banii necesari pentru plata pensiilor pana la sfarsitul anului.



"Iohannis nu are nicio limita, ne-am intors in timp, in anul 2013, cand un alt presedinte (Traian Basescu, n.red.) promulga doar bugetul asigurarilor sociale de stat cu aceleasi minciuni. Presedntele ii dezinformeaza din nou pe romani cu explicatii ridicole. E un joc electoral pe care il face pe spatele romanilor.



Iohannis demonstreaza nu cunoaste lucruri elementare cand a afirmat ca lipsesc 1,4 miliarde de lei de la pensii. In realitate, bugetul va avea un excedent de 1,7 miliarde de lei, ca urmare a masurii transferului contributiei de la angajator la angajat", a citit de pe foaie Viorica Dancila, poticnindu-se, la inceputul sedintei de Guvern.



Ea a sustinut si ca Iohannis ar fi mintit cand a spus ca Guvernul a amanat cresterea pensiilor pentru luna septembrie, in loc sa o faca de la 1 ianuarie. Masura a fost, intr-adevar, luata de Guvern, dar Dancila sustine ca a facut-o pentru a creste mai mult pensiile.



"O alta dezinformare pe care dl. presedinte a aruncat-o cu nonsalanta in spatiul public e legata de marirea pensiilor. Am marit anticipat pensiile la 1 iulie 2017 pentru 2018 si de la 1 iulie 2018 pentru 2019 cu mai mult decat rata inflatiei si crestera reala a salariului mediu brut.



daca am fi facut ce cere (sic!) Iohannis si partidul sau, pensiie ar fi fost mult mai mici. Se joaca cu sentimentele oamenilor si creeaza in randul pensionarilor ingrijorari ca nu exista bani de pensii. Oare ce urmareste dl presedinte? Pregateste terenul pentru vreo decizie de amputare a drepturilor pensionarilor din partea formatiunilor pe care le sustine pe fata, cum s-a intamplat in trecut?", a acuzat Dancila, facand referire la situatia din 2010, cand Romania era lovita de criza economica, si Guvernul Boc a vrut sa taie pensiile cu 25%. Masura nu a fost luata in final pentru ca CCR a declarat-o neconstitutionala, astfel ca ea nu ar putea fi luata nici acum sau in viitor.



In final, Dancila a insistat ca sunt bani pentru toate obligatiile si chiar mai mult, astfel ca a anuntat ca in aceasta sedinta adopta prin hotarare de guvern acordarea a 60.000 de bilete la bai. Romania are aproape 5 milioane de pensionari.



"Guvernul Romaniei are bani pentru plata pensiilor si pentru asigurarea tururor drepturilor stabilite prin lege. Azi adoptam o hotarare de guvern prin care pensionarii vor beneficia de 60.000 de bilete de tratament balnear", a mai spus Dancila.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.