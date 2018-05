Dancila, inca nu stie ca e premier! 'Domnul Melescanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru...'

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a dat o declaratie in care pare ca se refera la altcineva atunci cand pomenste functia pe care chiar ea o ocupa! Intr-o declaratie facuta in fata jurnalistilor la Parlament, Viorica Dancila, premierul Romaniei, se refera la prim-ministru ca la o alta persoana, desi ea ocupa aceasta functie. ”Domnul Melescanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru, si, bineinteles, daca isi va da acordul primul ministru, va merge. Eu nu pot sa-mi dau acordul pentru ceva in care nu am fost intrebata”, a spus Viorica Dancila. In replica, jurnalistii i-au raspuns: ”Dar dumnevoastra sunteti primul ministru!” Vezi si: Premierul Viorica Dancila a 'divortat' de ...