Dancila: Juncker m-a asigurat ca Romania va intra in spatiul Schengen pana in anul 2019

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o că până la preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România va intra în spaţiul Schengen şi nu va mai fi sub incidenţa MCV. "Am discutat cu domnul preşedinte Juncker, mi-a dat asigurarea că România nu va intra în preşedinţia Consiliului Uniunii Europene fără să fie în Schengen şi în acelaşi timp cu sancţiunea MCV. (…) până la sfârşitul anului 2018 trebuie ca cele două lucruri atât de importante pentru România să se întâmple", a declarat premierul Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit Mediafax. Premierul a precizat că intrarea României în spaţiul Schengen este o decizie politică, afirmând că va purta discuţii cu statele UE care se împotrivesc. „Domnul preşedinte Juncker m-a asigurat de susţinerea lui şi, bineînţeles, de susţinerea pentru România. Aici este mai mult o decizie politică, sunt ţări care se împotrivesc, dar cred că putem rezolva acest lucru prin discuţii pe care să le am atât la nivel naţional cu premierii ţărilor care se împotrivesc, dar şi la nivel european, cred că asigurarea dată de preşedintele Juncker este încurajatoare şi presupune discuţiile pe care dumnealui să le aibă cu preşedinţii ţărilor care încă cred că România nu trebuie să facă parte din Schengen", a adăugat Dăncilă. De asemenea, aceasta a precizat că va avea o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis, afirmând că este important ca împreună cu preşedintele să facă toate demersurile pentru ca până la sfârşitul anului 2018 România să intre în Spaţiul Schengen şi să iasă de sub incidenţa MCV.