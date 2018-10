Dancila, la festivalul vinului: Explicatii despre casatoriile gay si un detaliu inedit din coc (Foto)

In weekendul cu referendumul pentru familie, intens sustinut de PSD, premierul Viorica Dancila a fost chestionata de presa in legatura cu raportul votat in PE favorabil casatoriei gay. Aflata la un festival al vinurilor din Foscani, sefa Executivului a atras atentia presei si printr-un detaliu inedit din coafura si nu a scapat nici de huiduieli.