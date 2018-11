Dancila, la INDAGRA: Cu cat promovam mai multe produse romanesti, cu atat e mai bine pentru tara

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat joi, în timpul unei vizite la târgul cu profil agricol INDAGRA, că este necesar să fie promovate mai multe produse româneşti la nivel internaţional, deoarece acest lucru va fi benefic pentru ţara noastră. "Cu cât promovăm mai multe produse româneşti, cu atât este mai bine pentru noi ca ţară. Trebuie să arătăm că avem produse foarte bune, să le promovăm foarte mult şi salamul de Sibiu deja este un produs cu recunoaştere europeană. Ştim că la ora actuală avem patru produse recunoscute la nivel european. Avem şi alte produse în curs de recunoaştere. Cu cât avem mai mult produse promovate, putem să ne mândrim şi noi ca şi ţară", a afirmat Dăncilă. Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTO La INDAGRA, premierul a mers la mai multe standuri ale unor producători români de utilaje agricole, dar şi la ale unor producători de alimente şi de vin, gustând pâine, produse din carne şi brânzeturi. Ea a mărturisit că, în timpul acestei vizite, a mâncat pentru prima dată biscuiţi cu lavandă. Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTO Totodată, Viorica Dăncilă a apreciat faptul că unele produse au la bază reţete tradiţionale. "Mă bucur că aceste reţete au fost transmise din generaţie în generaţie şi că mai sunt persoane care încă ţin la aceste produse şi la fabricarea lor şi cred că acest lucru trebuie încurajat. Am vorbit cu domnul ministru Daea să găsim cât mai multe soluţii pentru cei care nu au nevoie numai de încurajare, ci au nevoie de lucruri efective, lucruri concrete care să-i ajute în munca lor. (...) Trebuie să avem discuţii cu asociaţii de producători, cu diferiţi producători (...) să vedem dacă putem să venim cu soluţii pentru a înlătura din barierele pe care le au", a arătat Dăncilă. Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTO De asemenea, discutând cu un producător de pâine, Dăncilă a spus: "Dacă vrem să avem succes, trebuie să ne gândim la acest aspect: să nu mai exportăm materie primă, ci produse prelucrate, pentru că vom avea un beneficiu pentru România şi pentru agricultură". Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTO Prim-ministrul a vizitat şi standul unui producător român de tractoare, unde a afirmat că "orice produs românesc este important". "Trebuie şi noi, ca ţară, să ne susţinem propriile produse, mai ales într-un domeniu atât de important cum este agricultura. (...) Vrem să vedem cât mai multe tractoare româneşti în România şi nu numai", a adăugat Dăncilă. Şefa Executivului a fost însoţită la târgul INDAGRA de ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi de secretarul general al Guvernului, Toni Greblă. "Domnul ministru, să promovaţi cât mai mult agricultura românească!", i-a spus Viorica Dăncilă lui Petre Daea la plecarea de la INDAGRA. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)