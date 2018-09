Dancila nu a pacalit pe nimeni la Bruxelles. Reactia lui Weber: „Nu intentionam sa ne targuim pe subiectul respectarii legii”

Liderul grupului popularilor europeni (PPE), Manfred Weber, a avut o reactie extrem de dura, marti seara, dupa intalnirea de la Bruxelles cu Viorica Dancila. „Nu intentionam sa ne targuim pe subiectul respectarii legii”, a spus Weber.

”Sunt extrem de ingrijorat de situatia din Romania. Am intrebat-o astazi pe prim-ministrul Viorica Dancila despre coruptie si despre independenta justitiei. Nu intentionam sa ne targuim pe subiectul respectarii legii”, a scris Weber pe contul de Twiter.

”Romania face pasi inapoi in ceea ce priveste lupta anticoruptie si independenta justitiei este sub presiune. Am vazut in aceasta vara in Bucuresti oameni batuti de fortele de ordine si, sincer, asta este inacceptabil. Lupta impotriva coruptiei nu este un lux, ci modalitatea suprema de a ne apara cetatenii si afacerile de abuzurile din partea statului. Din acest motiv solicitam de urgenta Guvernului roman sa se opreasca din aceasta ofensiva. Suntem alaturi de cetatenii europeni si vom fi intoleranti in ceea ce priveste statul de drept”, a adaugat Weber intr-o filmare postata pe acelasi cont de Twiter.

In urma intalnirii dintre Dancila si Weber, Guvernul a transmis in schimb un comunicat fad in care sustine ca „premierul a reafirmat si cu aceasta ocazie atasamentul Guvernului Romaniei fata de principiile si valorile democratice”.

”In cadrul convorbirilor au fost abordate dosarele de actualitate de pe agenda europeana, in perspectiva preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la inceputul anului viitor. Primul-ministru a prezentat stadiul pregatirilor desfasurate de catre autoritatile de la Bucuresti, asigurand asupra cooperarii stranse cu Parlamentul European in vederea finalizarii dosarelor legislative si asigurarii unui mandat de succes. De asemenea, premierul Viorica Dancila a avut un schimb deschis de opinii cu interlocutorul sau cu privire la situatia din Romania, in perspectiva dezbaterii care va avea loc in Parlamentul European la inceputul lunii octombrie, subliniind disponibilitatea sa si a Guvernului pentru un dialog deschis cu reprezentantii institutiilor europene pe toate subiectele de interes. Premierul a reafirmat si cu aceasta ocazie atasamentul Guvernului Romaniei fata de principiile si valorile democratice. In acelasi timp, a aratat ca raspunsul la provocarile cu care se confrunta proiectul european in prezent, poate fi gasit prin demonstrarea solidaritatii intre statelor membre si nu prin crearea unor noi clivaje in interiorul Uniunii”, se arata in comunicatul Guvernului.

