Dancila: „Nu am niciun motiv sa demisionez. Voi merge mai departe”

După ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă, aceasta a declarat, vineri, că nu are niciun motiv să demisioneze din funcţie și va merge mai departe. „Nu văd niciun motiv să demisionez atâta timp cât am susţinerea coaliţiei de guvernare, atâta timp cât cred că în cele trei luni am avut rezultate bune. Nu văd niciun motiv ca să-mi depun demisia. Nu mă afectează retragerea încrederii, dar e un gest și o declarație care nu își aveau locul acum, cred că acest mod de lucru poate duce la o slăbire a încrederii pe plan extern, şi cred că acest lucru nu trebuia făcut. Dincolo de interesele personale, supărări, dincolo de frustrări, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, iar toate ţările trebuie să vadă în România o ţară stabilă în care pot să investească, în care să vină cu încredere şi care să fie un partener de încredere pentru orice stat", a precizat Viorica Dăncilă, potrivit RTV.NET. Dăncilă susţine că a refuzat să se prezinte la Cotroceni din cauza tonului pe care președintele l-a folosit. „M-au jignit aprecierile peiorative ale preşedintelui, dar nu numai ce a spus preşedintele în această zi. Şi înainte, aprecierile preşedintelui, modul de exprimare al preşedintelui m-au jignit, şi acesta a fost şi motivul pentru care astăzi nu am mers la Cotroceni. Am încercat să comunic direct cu președintele. Aşa cum am spus încă de la învestirea mea, am încercat să păstrez echilibrul, să am o bună cooperare interinstituţională. Am sunat azi pentru a-i comunica preşedintelui, să am o discuţie cu dânsul. Mi s-a spus că este într-o întâlnire şi că nu poate răspunde şi că această întrunire va dura până la ora 11. Atunci am comunicat că nu o să mă prezint la Cotroceni astăzi la întâlnire. Am sperat ca preşedintele să sune şi să discutăm acest aspect, dar reacţia preşedintelui a fost o reacţie publică pe care am văzut-o cu toţii", a explicat prim-ministrul. „Voi merge mai departe. Preşedintele nu are atribuţii în a demite un prim-ministru. (…) Dacă domnul preşedinte nu mai poate coopera cu Guvernul, acest lucru este un lucru extrem de grav (…) Eu cred că domnul preşedinte trebuie să se mai gândească", a mai spus Dăncilă.