Dancila nu va da explicatii in Parlament despre vizita in Israel. USR: Puterea acopera incompetenta Guvernului

Premierul Viorica Dancila nu va da explicatii in plenul Parlamentului, la "Ora premierului", cu privire la ceea ce s-a intamplat in vizita pe care a facut-o in Israel, dupa ce conducerea Camerei a respins, joi, solicitarea USR.



Deputatul USR Cristian Seidler sustine ca Puterea nu face decat sa "acopere incompetenta Guvernului".



Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a motivat ca Viorica Dancila nu poate veni la "Ora premierului", deoarece a mai fost si in luna aprilie, tot la invitatia Opozitiei, iar regulamentul prevede ca premierul vine sa dea explicatii alternativ, la invitatia Puterii, a Opozitiei si din proprie initiativa.



Deputatul USR Cristian Seidler sustine ca aceasta prevedere a regulamentului se aplica in alta situatie, nu in cazul "Orei premierului".



"Noi am invitat-o (pe Viorica Dancila - n.red.) pentru a ne explica ce s-a intamplat, ce au discutat in Israel, cu ce mandat s-au dus acolo si cu ce s-au intors. Replica domnului Florin Iordache este ca acest lucru se poate intampla cel mai repede in septembrie (sa vina premierul sa dea explicatii in Parlament - n.red.).



Dincolo de acest lucru, este neacoperit de regulament. Dansii inverseaza si citesc in diagonala doua articole ale regulamentului si preiau ce le convine, unde le convine, pentru a face nimic altceva decat a acoperi incompetenta Guvernului. Noi doream ca doamna Dancila sa vina in fata Parlamentului despre ce s-a intamplat. Noi am vrut sa vina in luna iunie, pentru ca regulamentul asa prevede - alternativ la invitatia Parlamentului si alternativ la initiativa dansei, dar domnul Iordache considera ca alternativ inseamna putere - opozitie - initiativa premierului - ceea ce nu este niciunde, decat la un alt articol care vorbeste despre altceva", a spus Seidler.



Premierul Viorica Dancila a mai fost in 3 aprilie in plenul Parlamentului, la "Ora premierului", dupa ce PNL a solicitat ca aceasta sa vina si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, "ce se intampla cu tara" si "incotro se indreapta".

