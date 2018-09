Dancila, omul-cheie in scandalul din PSD! Vicepreședinte, dezvaluiri inainte de CEx: 'Nu am discutat. Premierul este ultraocupat'

Deputatul PSD, Doina Pană, a declarat că nu a discutat cu Viorica Dăncilă, deoarece premierul este "un om ultraocupat și cu probleme extrem de importante", întrebată la Parlament dacă a vorbit cu șeful Executivului pentru a vedea dacă îl mai susține pe Liviu Dragnea la șefia PSD.

"Vă mărturisesc că nu am discutat. Am avut o relație foarte apropiată de doamna Dăncilă, pentru că 10 ani am fost împreună în organizația de femei, dar doamna Dăncilă este un om ultraocupat și cu probleme extrem de importante. Noi astăzi avem vreme să ne spunem părerea înăuntru în ședință (a CexN al PSD – n.r.)", a afirmat vicepreședintele PSD pe regiunea Nord-Vest, Doina Pană, vineri la Parlament, conform Mediafax.

Aceasta a mai spus că 18 din 22 de voturi aferente zonei Transilvaniei vor merge către Liviu Dragnea în ședința CExN de vineri.

Conducerea lărgită a PSD se reunește, vineri, într-o ședință a Comitetului Executiv Național care se va desfășura în Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate "Declarația privind Starea Partidului Social Democrat".

Documentul propune 19 măsuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD și din funcția de președinte al Camerei Deputaților, precum și asigurarea interimatului conducerii partidului de către premierul Viorica Dăncilă până la organizarea unui Congres Extraordinar, în prima parte a anului 2019.

Declarația este semnată de un „Comitet de inițiativă” format din Paul Stănescu, vicepreședinte al PSD, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării, Gabriela Firea, vicepreședinte al PSD și primar general al Capitalei și Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al PSD și vicepreședinte al Senatului.