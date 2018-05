Dancila: Papa Francisc va veni la inceputul anului viitor in Romania

ShareTweet Prim-ministrul Viorica Dăncilă a fost primită, vineri, în audiență privată de către Sanctitatea Sa Papa Francisc. Papa Francisc va veni în România, la începutul anului viitor, a anunţat premierul Dăncilă, la Antena 3, după întâlnirea pe care a avut-o cu Papa Francisc. De asemenea, prim-ministrul a precizat că Sanctitatea Sa a întrebat-o dacă are puterea să-şi ducă mandatul până la capăt, iar ea i-a răspuns că „fără îndoială”. „Am avut emoţii foarte mari. Nu este un lucru obişnuit să te întâlneşti cu Papa şi să simţi acel fior de emoţie prin mesajele date. Întâlnirea a durat cam 45 de minute. Am să fiu foarte deschisă. Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România. I-am zis că România trebuie să se axeze pe mesaje pozitive, să-şi găsească consensul. Mi-ar place să nu mai văd dezbinare între generaţii, categorii socio-profesionale şi toţi să mergem pe acelaşi drum. Papa a fost foarte încântat de mesajul meu. Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România”, a spus Dăncilă, la Antena 3. „Şeful Executivului a mulțumit Sanctității Sale pentru atenția generoasă pe care a acordat-o mereu relațiilor cu România și a exprimat speranța că Sfântul Părinte va efectua o călătorie apostolică în România. În cursul audierii, a fost discutată și dorința de a spori prezența românească la Vatican printr-o serie de manifestări culturale, academice și religioase de înaltă ținută, având în vedere că anul acesta este unul special, în care se aniversează Centenarul creării statului român modern. Înaltul oficial român a mulțumit pentru punerea la dispoziție a Palatului Apostolic de la Castel Gandolfo pentru instalarea expoziției ”Comorile României la Vatican”. Premierul Viorica Dăncilă a subliniat importanța aprofundării relațiilor dintre România și Vatican, inclusiv în contextul special al mandatului României la Președinția Consiliului UE, fapt ce va oferi posibilitatea transmiterii unui mesaj întregii Europe, având în vedere vocaţia ecumenică a țării noastre. Discuțiile au evidențiat apropierea de poziții dintre România și Vatican legate de consolidarea proiectului european și centralitatea raportării la rădăcinile creștine ale acestuia. Audiența a relevat, de asemenea, congruența de puncte de vedere dintre România și Sfântul Scaun privind o serie de teme de actualitate ale agendei internaționale, în special în domeniul protejării drepturilor omului și asigurării libertății religioase”, arată un comunicat al Guvernului. ShareTweet