Dancila: Rectificarea bugetara va fi pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat de aproape 6 miliarde de lei

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi că prima rectificare bugetară din acest an va fi pozitivă, actul normativ în acest sens urmând a fi adoptat în a doua jumătate a lunii august. "Avem o rectificare bugetară pozitivă, avem venituri în plus la bugetul general consolidat per sold de aproape şase miliarde de lei. La ora 19,00 voi prezenta detaliile rectificării bugetare. Ordonanţa de rectificare va fi adoptată în a doua jumătate a lunii august", a declarat Viorica Dăncilă în deschiderea şedinţei de guvern. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi cel al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-au aflat joi de la sediul Guvernului, unde au purtat, aproximativ două ore, discuţii cu premierul Viorica Dăncilă despre rectificarea bugetară. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)