Dancila: Romania e pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE; Iohannis deserveste profund interesele tarii prin declaratiile sale

România este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene (UE) iar prin declaraţiile sale preşedintele Klaus Iohannis "deserveşte profund" interesele ţării noastre, a declarat marţi seară premierul Viorica Dăncilă. Întrebată, la Antena 3, dacă România este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE în contextul afirmaţiilor premierului Finlandei, care s-ar fi oferit ca ţara sa să preia preşedinţia rotativă în locul României în urma declaraţiilor lui Klaus Iohannis, Dăncilă a răspuns: "Este de aşteptat ca în urma afirmaţiilor făcute de domnul preşedinte Klaus Iohannis să avem efecte de genul acesta. Cu siguranţă, România este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE. Guvernul României este bine pregătit şi acest lucru este ştiut chiar de domnul preşedinte Iohannis, pentru că noi avem un comitet interministerial pentru Preşedinţia Consiliului UE, la care au participat şi reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale". Premierul a adăugat că, mai mult, a avut o întâlnire cu şeful statului pentru a-i explica stadiul pregătirilor Preşedinţiei. "Chiar secretarul general al Comisiei Europene a spus că România este pregătită pentru a prelua Preşedinţia rotativă", a completat Dăncilă. Prim-ministrul a oferit şi câteva elemente în premieră legate de programul acţiunilor care urmează să se deruleze pe parcursul mandatului României. "Este finalizat întreg programul efectiv de acţiuni. În mandatul României vor fi peste 1.000 de reuniuni formale şi informale la Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg, deci, în medie, vor fi şapte întâlniri sau discuţii în fiecare zi a exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE. Vom avea o multitudine de evenimente formale şi informale organizate în România. S-au definit reperele esenţiale pentru reuniunile de şefi stat şi de guvern de la Sibiu, din 9 mai 2019. Pot să spun că a început procesul efectiv al summitului, sistemul de acreditare este finalizat, site-ul este gata, responsabilii pe evenimente şi protocol - stabiliţi, reţeaua de comunicatori instituţionali - formată şi instruită", a precizat Dăncilă. Premierul a adăugat că, de asemenea, România a selectat şi pregătit "o armată de profesionişti care va asigura resursa umană necesară". "Sunt 279 de preşedinţi şi vicepreşedinţi de grupuri de lucru, 342 de coordonatori, 800 de experţi de dosar. S-au suplimentat cu 132 de locuri posturile la reprezentanţa României pe lângă Uniunea Europeană. Sunt doar câteva cifre care arată seriozitatea preluării Preşedinţiei şi faptul că suntem pregătiţi şi putem prelua Preşedinţia rotativă. Mai mult, în acest moment România deţine Preşedinţia din umbră pe timpul Preşedinţiei austriece. Acest lucru va face ca să avem o trecere uşoară de la Preşedinţia austriacă la Preşedinţia rotativă pe care o va avea România de la 1 ianuarie", a spus Dăncilă. În ceea ce priveşte mesajul pe care l-ar transmite premierului finlandez în legătură cu propunerea ţării sale, prim-ministrul a afirmat: "Categoric că respingem acest lucru, de fapt, am văzut că şi Finlanda a înţeles că România este pregătită şi că putem să facem faţă cu succes Preşedinţiei rotative pe care o vom prelua de la 1 ianuarie 2019". Fiind întrebată dacă găseşte nepotrivite declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la faptul că România nu este pregătită pentru Preşedinţia Consiliului UE, Dăncilă a răspuns: "Domnul preşedinte Iohannis, prin astfel de afirmaţii, prin îndemnurile de a răsturna Guvernul, deserveşte profund interesele României". "Respect instituţia prezidenţială, ca de altfel toate instituţiile statului. Aţi văzut că sunt adepta fermă şi totală a unei bune conlucrări, dar mă văd obligată să resping şi chiar să condamn o astfel de atitudine distructivă a preşedintelui României. Mă întreb ce vrea domnul preşedinte, anarhie, instabilitate politică? Pentru că eu cred că numai asta poţi obţine atunci când (...) vii cu astfel de afirmaţii care aduc o imagine negativă nu numai în interiorul României, ci este preluată şi în exterior", a mai afirmat Dăncilă. Premierul Finlandei, Juha Sipila, a anunţat marţi că guvernul său şi-a ridicat luni gradul de pregătire în cazul unei eventuale cereri a României de a inversa ordinea preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene anul viitor, dar a precizat că nu a fost formulată nicio astfel de cerere, transmite radioteleviziunea publică finlandeză Yle. Sipila a afirmat că tensiunile politice din România nu vor afecta calendarul Preşedinţiei Consiliului UE. El a declarat agenţiei de presă STT că România nu are nicio intenţie de a-şi amâna termenul de şase luni la Preşedinţia Consiliului UE. În primul semestru din 2019, această funcţie urmează să fie preluată de România iar în semestrul al doilea, de Finlanda. Luni, preşedintele Klaus Iohannis a susţinut că guvernul de la Bucureşti nu este pregătit pentru asigurarea Preşedinţiei Consiliului UE. AGERPRES/ (A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)