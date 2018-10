Dancila: Romania este un stat cu o societate proeuropeana; viitorul UE - o tema de interes national pentru noi

România este un stat cu o societate proeuropeană, iar viitorul UE este o temă de interes naţional, a afirmat marţi prim-ministrul Viorica Dăncilă. "Ne aflăm în plină dezbatere asupra viitorului proiectului Uniunii Europene. Mai cu seamă, ne aflăm ca stat membru în preajma asumării unui mandat de importanţă şi responsabilitate fără precedent la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. România poate îndeplini un rol european pe măsura ponderii şi potenţialului nostru real în Uniune. Este vorba de participarea la un proces european avansat, bazat pe ideea fundamentală de coeziune şi unitate europeană. România este un stat şi cu o societate proeuropeană. Viitorul Uniunii Europene este o temă de interes naţional pentru noi şi, de aceea, ne dedicăm cu toată energia ei", a declarat Dăncilă, la Bucharest Forum 2018, organizat de Fundaţia Aspen România. Potrivit şefei Guvernului, preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului UE se înscrie în mod favorabil "într-o perioadă de maturitate a anvergurii noastre europene". "Vom investi experienţa noastră în priorităţi consistente în beneficiul cetăţeanului", a mai spus Viorica Dăncilă. Premierul a precizat că a fost adoptată o primă versiune a tematicilor de interes ale preşedinţiei României la Consiliul UE, elaborate pe baza unui proces de consultare instituţională şi cu actorii sociali. "Acestea sunt corelate cu agenda legislativă a Consiliului Uniunii Europene. Cei patru piloni de acţiune vizează asigurarea unei creşteri durabile şi echitabile pentru toate statele membre - prin intermediul unui nivel sporit de convergenţă, coeziune, inovare, digitalizare şi conectivitate -, menţinerea unei Europe sigure, consolidarea rolului global al Uniunii Europene şi promovarea valorilor comune. În ceea ce priveşte procesul de reflecţie privind viitorul UE, evenimentul principal al agendei noastre va fi Summitul de la Sibiu", a arătat Dăncilă. Conform prim-ministrului, primăvara viitoare va fi dinamică pe fondul viitoarelor alegeri europene şi al Brexit. "Trebuie să avem capacitatea de a ne respecta angajamentele asumate. România se va concentra pe evoluţiile care favorizează motivarea suplimentară a statelor din Balcanii de Vest în vederea angajării, în mod ireversibil, pe calea integrării europene. O atenţie deosebită vom acorda vecinătăţii estice, îndeosebi în contextul aniversar al celor zece ani de la procesul de lansare a Parteneriatului Estic", a precizat Dăncilă. De asemenea, premierul a menţionat că şi UE are o responsabilitate sporită în plan internaţional. "Nu doar România va avea o responsabilitate sporită în primul semestru al anului 2019. Pe fondul unor evoluţii globale complexe, Uniunea Europeană are ea însăşi o responsabilitate sporită în plan internaţional. (...) Am convingerea că pe mai departe cheia viitorului nostru rămâne în unitate şi în coeziune'", a subliniat Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)