Dancila s-a dat de gol, o noua ilegalitate in adoptarea rectificarii bugetare. PNL sanctioneaza „analfabetismul” premierului

PNL spune ca, „uneori, analfabetismul actualului premier, Viorica Dancila, in materie de proceduri legislative, scoate la iveala ilegalitatile pe care actualul Guvern le comite”, facand referire la declaratiile acesteia potrivit carora avizul Consiliului Legislativ privind Ordonanta de Urgenta pentru rectificarea bugetara a fost cerut de Guvern dupa adoptarea OUG, liberalii spunand ca Guvernul trebuia sa astepte avizul Consiliului Legislativ si sa opereze eventualele modificari prealabil sedintei de Guvern pentru ca, altfel, adoptarea ordonantei fara avizul Consiliului Legislativ este vadit ilegala.

„Uneori analfabetismul actualului premier, Viorica Dancila, in materie de proceduri legislative, scoate la iveala ilegalitatile pe care actualul Guvern le comite. Rectificarea bugetara a fost operata nu numai fara avizul obligatoriu al CSAT, ci si fara avizul Consiliului Legislativ, de asemenea, obligatoriu. Astazi, premierul a fost intrebat in legatura cu intarzierea publicarii rectificarii bugetare in Monitorul Oficial, iar explicatia domniei sale a fost una halucinanta: ‘Da, deci imediat dupa sedinta de Guvern rectificarea bugetara a plecat catre Consiliul Legislativ. Vreau sa precizez ca avem in vedere 200 de pagini care trebuiesc citite, verificate, avem cifre si fiecare cifra trebuie verificata foarte bine. S-a intors de la Consiliul Legislativ ieri, in jur de ora 12.30, a plecat catre Ministerul Finantelor Publice, a urmat o noua verificare si punerea in concordanta cu cerintele Consiliului Legislativ. Deja cred ca la acest moment e publicata in Monitorul Oficial, de azi de dimineata a plecat rectificarea catre Monitorul Oficial'”, arata PNL, intr-un comunicat de presa.

Liberalii amintesc ca sedinta de Guvern in care a fost adoptata rectificarea bugetara a avut loc miercuri, iar ulterior sedintei, si nu in prealabil, a fost solicitat avizul Consiliului Legislativ, prin adresa 275 din 5 septembrie 2018, fiind alocat dosarul 900/2018, avizul Consiliului Legislativ, cu numarul 876 din 6 septembrie, fiind transmis Guvernului prin adresa 307.

„Mentionam faptul ca Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative stabileste la articolul 9, alineatul 2: Dupa elaborarea lor si incheierea procedurii de avizare prevazute la alin. (1), proiectele de legi, propunerile legislative, precum si proiectele de ordonante si de hotarari cu caracter normativ ale Guvernului se supun in mod obligatoriu avizarii Consiliului Legislativ. In acelasi timp, Legea 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ precizeaza la Articolul 4, alineatul 1: Proiectele de ordonante si de hotarari cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea masurilor preconizate. In atare conditii, tinand cont de afirmatiile premierului Dancila, Guvernul trebuia sa astepte avizul Consiliului Legislativ si sa opereze eventualele modificari prealabil sedintei de Guvern in care urma a fi adoptata ordonanta de urgenta. Altfel, adoptarea ordonantei de urgenta fara avizul Consiliului Legislativ este vadit ilegala”, arata PNL.

Liberalii mai spun ca modificarea Ordonantei de urgenta ulterior adoptarii acesteia in sedinta de Guvern din 5 septembrie este, de asemenea, ilegala ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial. Aceasta, deoarece ar fi necesitat o noua sedinta de Guvern care sa valideze noua forma a actului normativ.

Presedintele Klaus Iohannis si PNL au solicitat Avocatului Poporului sesizarea la CCR a Ordonantei de urgenta, iar PNL spune ca va inainta in cursul saptamanii viitoare argumentatia necesara, care va include aceasta incalcare a legilor in vigoare cu privire la procedura de adoptare a rectificarii bugetare.

Premierul Viorica Dancila sustine ca intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis nu este un razboi si ca ea este adepta consensului si ca si-ar dori o relatie foaarte buna. De asemenea, Dancila a sustinut, vineri, ca Executivul trebuia sa adopte proiectul de rectificare pentru ca oamenii nu mai puteau astepta.

In acest context, ea a vorbit si despre procedura de adoptare a OUG: „Nu as putea spune ca este un razboi intre presedinte si Guvern. Noi a trebuit sa adoptam rectificarea bugetara, era un lucru de la sine inteles pentru ca nu puteau oamenii sa astepte sa mai treaca timpul si stim foarte bine ca avem o serie de prioritati si toate acestea presupun si o dublare a proiectiei financiare. Imediat dupa sedinta de guvern, rectificarea bigetara a plecat catre Consiliul legislativ. Avem 200 de pagini care trebuie citite, verificate, avem cifre si fiecare trebuie verificata foarte bine. S-a intors de la Consiliul Legislativ ieri, in jur de 12.30, a plecat catre Ministerul Finanselor, a urmat o noua verificare si punerea in concordanta cu cerintele Consiliului Legislativ. Azi dimineata a plecat rectificarea catre Monitorul Oficial”.

