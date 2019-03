Dancila se lauda cu autostrazile facute de altii si spune ca protestul #sieu a fost "circ"

Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Craiova, ca intelege supararea celor care se plang ca nu exista suficiente autostrazi in Romania, dar crede ca problema poate fi rezolvata doar "punand umarul la actiune, nu facand circ". Dancila a mai spus si ca din cei 800 de kilometri de autostrada care exista in tara noastra, 500 au fost "construiti" de PSD. Or, in realitate, lucrurile nu stau chiar asa.