Dancila si-a facut bilantul: Mandria nationala de a salva doua rase de porci, ajutor de stat pentru Hollywood, cifre umflate si promisiuni

Dancila

Viorica Dancila si-a prezentat luni bilantul la jumatate de an, intr-o insiruire citita in viteza de promisiuni din campanie, masuri care au produs haos, dar pe care le-a expus ca benefice pentru romani si economie, precum si planuri de viitor.



Din ultima categorie fac parte ajutorul de la stat pentru firmele de la Hollywood ca sa promoveze Romania in filmele lor sau deja cunoscutele proiecte realizate prin parteneriat public privat privind autostrazi, spitale, un nou aeroport si zeci si sute de kilometri de canal navigabil, de irigatii sau partii.



Cel de-al treilea premier PSD-ALDE intr-un an si jumatate s-a laudat si cu "mandria nationala" de a fi salvat doua rase de porci. Dancila a prezentat si ca benefice masuri care au dus la scaderea veniturilor pentru multi romani, precum Legea Salarizarii sau trecerea contributiilor de la angajat la angajatori, pentru care a fost nevoie de numeroase ordonante de corectie ca sa nu se ajunga la situatii catastrofale precum greva generala in sanatate.



Totodata, a trecut la capitolul realizari chiar si reducerea accizei la motorina cu 10% pentru transportatori, asta in conditiile in care tot PSD-ALDE decisese introducerea supraaccizei la carburanti in toamna anului trecut si transportatorii au amenintat ca blocheaza tara.



Bilantul facut azi de Dancila a fost anuntat duminica seara de Liviu Dragea, la Romania Tv. Seful PSD a motivat necesitatea demersului prin faptul ca "mahnirea" sa si a premierului Dancila e ca ministrii Cabinetului fac multe lucruri bune, dar nu-si fac si timp sa le comunice cetatenilor. Asadar, pentru romanii care nu au vazut aceste realizari cu ochiul liber, Dancila le-a facut o prezentare.



Dragnea a anuntat si ca al treilea premier e cu noroc: Fata de cei doi predecesori ai sai - Sorin Grindeanu si Mihai Tudose -, Dancila nu doar ca e inca in functie la 6 luni de la numire, dar pare ca nici nu a iesit din gratiile coalitiei.

