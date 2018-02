Dancila, ULTIMATUM pentru ministrul Transporturilor: Avertisment DUR, dupa ce s-au promis 350 km de autostrada

Premierul Viorica Dăncilă, invitată duminică seara în studioul România TV, s-a referit la proiectele sale de infrastructură, subliniind că îşi asumă respectarea termenelor de finalizare. Mai mult, susţine că orice ministru care nu-şi atinge obiectivele stipulate în programul de guvernare este pasibil de demitere.

"Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem să vedem un plan până pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmărite, cu persoanele care să răspundă de fiecare etapă în parte, cu o evaluare a noastră, din două în două săptămâni, astfel încât atunci când venim în faţa opiniei publice tot ceea ce promitem să fie şi transformat în realitate. (...) Fiecare persoană care este responsabilă de un anumit termen va trebui să îl respecte. Nu va exista niciun fel de credibilitate acordată pentru o întârziere a unui termen, decât dacă vor fi lucruri obiective şi care au intervenit pe parcurs, legate de aceea perioadă, dar fiecare va trebui să se încadreze în acel termen, pe fiecare etapă pe care şi-a propus-o în planul lui. Inclusiv ministrul", a precizat Dăncilă, duminică, la România TV.



Ea a subliniat că unul dintre obiectivele pentru acest an este realizarea a 60 de kilometri de autostradă.

"Ne propunem ca în acest an să finalizăm 60 de km de autostradă, iar până la sfârşitul anului 2020 să avem finalizaţi 350 km de autostradă. De asemenea, avem în vedere să înnoim flota TAROM, astfel că vom cumpăra 27 de aeronave noi. Am achiziţionat deja 3. Vom vedea care e managementul acolo, nu vreau să mă exprim până nu mă documentez şi, în acelaşi timp, să am şi soluţii.

Din păcate, au fost întârzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei, şi sperăm ca totul să fie gata până în primul trimestru al anului viitor", a declarat premierul Viorica Dăncilă, la România TV.

Ea a subliniat că miniştrii responsabili vor răspunde cu funcţia pentru neîndeplinirea acestor angajamente.

"Categoric da. Avem etapizat programul ,cu termene, şi fiecare răspunde de fiecare termen. (...) Nu putem lăsa ca un domeniu în care nu ne încadrăm în programul de guvernare să afecteze tot. Vom face şi evaluări de etapă, dar facem evaluări la 2 săptămâni pe fiecare minister în parte. Va fi făcută şi în coaliţia de guvernare pentru fiecare ministru în parte. Am încredere în miniştri, îi respect pe toţi, dar evaluarea nu se face în funcţie de persoană, ci în funcţie de implementarea programului de guvernare. Cred că e un lucru de normalitate să ne gândim la ce trebuie să facem pentru oameni, dincolo de persoane.", a conchis Dăncilă.

